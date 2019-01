Kdo získá Oscara? Byly oznámeny nominace, nejvíc šancí mají dva filmy

Černobílé drama Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna bylo nominováno i v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film a má velkou šanci stát se prvním filmem v historii těchto prestižních cen, který získá Oscara za nejlepší film i za nejlepší neanglicky mluvený film. Nominace v obou kategoriích mělo v minulosti už více filmů, žádný ale obě ceny nezískal. Oscar za nejlepší cizojazyčný film se pravidelně uděluje od roku 1957.

Drama o středostavovské rodině ve čtvrti Roma v mexické metropoli v 70. letech minulého století získalo tento měsíc dva Zlaté glóby (nejlepší neanglicky mluvený film a nejlepší režisér). Historický snímek Favoritka řeckého režiséra Jorgose Lanthimose z pěti nominací na Zlaté glóby proměnil tento měsíc jen jednu za nejlepší herečku pro Olivii Colmanovou, která v něm ztvárnila královnu Annu Stuartovnu.

V kategorii nejlepší film se s filmy Roma a Favoritka utkají dobrodružné sci-fi Black Panther nebo film o černošském policistovi, který pronikl mezi členy Ku-klux-klanu, BlacKkKlansman. Oscara v této kategorii může získat i životopisný film o zpěvákovi skupiny Queen Bohemian Rhapsody, komediální road-movie Zelená kniha, romantické drama Zrodila se hvězda a film o někdejším americkém viceprezidentovi Richardu Cheneym nazvaný Vice.

O Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli svedou souboj zpěvačka Lady Gaga (Zrodila se hvězda), Glenn Closeová (drama Žena), britská herečka Olivia Colmanová (Favoritka), Melissa McCarthyová za roli spisovatelky ve komediálním dramatu Can You Ever Forgive Me? (Dokážeš mi někdy odpustit?) a mexická herečka Yalitza Apariciová za roli ve filmu Roma.

Huge congratulations to #TheFavourite on its 10 #OscarNoms including Best Picture, Best Actress Olivia Colman, Best Director Yorgos Lanthimos, Best Supporting Actress Emma Stone and Rachel Weisz, and Best Original Screenplay! pic.twitter.com/UuxLVQWm8l