Kdo letos získá Oscara? Podívejte se na nejžhavější kandidáty

Není to tak dlouho, kdy byl výrazně favorizován snímek Zrodila se hvězda. Jenže ve chvíli, kdy film získal jen jeden Zlatý Globus – a to ještě jen za nejlepší píseň – nadšení dosti opadlo. Film teď sice získal 8 nominací na Oscara, ale pro některé překvapivě ji nezískal Bradley Cooper za režii.

Místo něj je podle kritiků horkým favoritem na ocenění za nejlepší režii Mexičan Alfonso Cuarón s černobílým filmem Roma. Vzhledem k tomu, že film získal nominaci za nejlepší film a za nejlepší neanglicky mluvený film, a má velkou šanci stát se prvním filmem v historii, který získá obě tyto sošky v jednom roce. Navíc je také žhavým kandidátem na cenu za nejlepší obraz.

Kritici ale připomínají, že letošek je velmi našlapaný a tak filmu Roma mohou v kategorii nejlepší film šlapat také snímky Favoritka a Vice. Naopak nejméně šancí má, jak se zdá, snímek Zrodila se hvězda.

Bookemakeři také mají jasno v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli. Sošku si podle nich odnese Glenn Closeová za výkon ve filmu Žena. S tím ostatně souhlasí i většina kritiků. Nahrává jí i fakt, že už v minulosti byla šestkrát nominována, ale že cenu i přes svou oblíbenost zatím nikdy nezískala.

Naopak v kategorii nejlepší herec v hlavní roli to tak jasné není. Podle odhadů se o vítězství poperou Bradley Cooper (Zrodila se hvězda), Christian Bale (Vice) a Rami Malek (Bohemian Rhapsody). Kritici zmiňují třeba to, že pro Coopera by mohl hrát fakt, že roli dal víc než ostatní, protože se kvůli ní naučil zpívat a hrát na kytaru. A to akademikům vždy imponuje. Na paty mu ale přesto šlape Christian Bale.

Trofej pro nejlepšího herce ve vedlejší roli na sobě pak podle odborníků už teď nese jméno herce Sama Elliotta za výkon ve filmu Zrodila se hvězda. Sošku za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli by pak podle kritiků zřejmě měla získat Emma Stoneová za film Favoritka nebo Regina Kingová za snímek Kdyby Bealeova ulice mohla mluvit.

Velkou otázkou je genderová a etnická rozmanitost

Ať už ale vyhraje kdokoliv, už i samotné nominace jsou letos podle mnohých určitou výhrou – alespoň s ohledem na zastoupení etnických menšin. Ve čtyřech hereckých kategoriích se objevilo hned pět herců z menšin z celkového počtu 20 nominovaných. Více jich bylo jen v roce 2017, kdy nominaci získalo 7 příslušníků etnických menšin.

Navíc jsou menšiny zastoupeny i v kategorii režie - Spike Lee a jeho film BlacKkKlansman a samozřejmě již zmiňovaná Alfonso Cuarón.

Přesto se objevily stížnosti na fakt, že mezi nominovanými režiséry není ani jedna žena. V posledním desetiletí byly nominovány pouze dvě režisérky – loni to byla Greta Gerwigová za film Lady Bird a v roce 2010 Kathryn Bigelowová za film Smrt čeká všude: Tento snímek nominaci proměnil. Bigelowová je tak první a zatím i jediná žena, která sošku za režii získala.

Zda se kritici a bookmakeři trefili, se dozvíme už brzy. Vítězové 91. ročníku Oscarů budou vyhlášeni 24. února 2019.