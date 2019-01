Zemřel režisér Jonas Mekas (†96), kmotr filmové avantgardy

Mekas, který přežil pobyt v nacistickém pracovním táboře, našel po uprchlických letech nový domov v New Yorku, kde se kromě natáčení především dokumentárních filmů věnoval řadě aktivit včetně řízení avantgardního kina a centra pro ochranu kinematografie.

Lithuanian American Jonas #Mekas, the Godfather of American Avant-Garde Cinema, the founder of “Film Culture" and "Anthology Film Archives" (one of the largest American independent cinema archives) has died at 96. Condolences to the family and friends. #RIP pic.twitter.com/mbgAGbCuzI