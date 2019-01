Narušitel míří do kin. Objeví se v něm řada hvězd českého hereckého nebe

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě dvacet let.

Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko než se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky, když nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.

Narušitel (2019) HD trailer | zdroj: EuroZprávy.cz

Příběh je zasazen do let 1960, 1974, 1989 až do současnosti. Film nabízí i další reálnou záležitost, se kterou se tehdejší piloti museli potýkat: hlavní hrdinové jsou často konfrontováni s přítomností agentů StB, kteří jim mnohokrát zkomplikují život. Natáčelo se na letištích v Hořicích, Hradčanech a Hradci Králové.

„Příběh je pouze inspirovaný příběhem mého dědy. Použili jsme z něho do scénáře několik zlomových událostí a další zápletky jsme využili z životních příběhů jiných pilotů stejné generace. Děda do scénáře a natáčení zasahoval spíše po odborné stránce, aby bylo vše tak, jak to doopravdy v Svazarmovském a armádním létání bylo a má být,“ řekl režisér serveru EuroZprávy.cz.

Michal Hrůza - Nad světem (Nezapomínej) videoklip z filmu NARUŠITEL (3:21) | zdroj: michalhruza.cz

Ve filmu bude k vidění Jiří Dvořák, Petr Kostka, Veronika Arichteva nebo Stanislav Zindulka, hlavní role se zhostil mladý Pavel Neškudla. Na filmu dále spolupracovali scénárista Petr Kult a mistr zvuku Bert Fuchs, hudbu k filmu složil zpěvák Michal Hrůza. Za kameru se postavil sám režisér David Balda.



„Divákům bych chtěl filmem přinést lásku k létání, mnoho reálných letových záběrů, zajímavý a napínavý příběh představený na mnoha unikátních letových stojích, v mnoha unikátních lokacích a přiblížit osudy výjimečných lidí v minulém režimu v prostředí, které není lidem až tak moc známé,“ přeje čtenářům režisér David Balda.