Zemřel Dick Miller (†90), hrál v Terminátorovi či Gremlinech

Herec známý spíše jako Dick Miller ztvárnil větší či menší role ve více než stovce filmů a seriálů. Kromě Terminátora z roku 1984, kde hrál prodavače zbraní, a dvou hororových komedií Joea Danteho Gremlins a Gremlins 2 se Miller objevil třeba i v Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina.

Awful news to hear actor dick Miller has passed away at 90 such a fantastic actor with loads of great movie titles under his belt including gremlins,the terminator,night of the creeps,small soldiers and the list goes on r.i.p. you will be missed #DickMiller pic.twitter.com/EATZrnBlFa