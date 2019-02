RECENZE: Ženy v běhy jsou neškodným mainstreamem. Originalní příběh poraží očividný scénář

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Jindřich (Boleslav Polívka) se na staré kolena rozhodne žít svůj život naplno. Nechá se potetovat, skočí s padákem nebo své manželce Věře (Zlata Adamovská) uplete teplé ponožky. Při sledování televize se inspiruje Zátopkovým zlatým finišem a připíše si na svůj seznam položku: uběhnout maraton. Jenže splnění tohoto cíle se nedočká, neboť náhle zemře.



Věra se rozhodne uctít jeho památku během na 42 kilometrů za pomoci svých tří dcer. Zpočátku to vypadá, že žádná z dcer nabude mít na tříměsíční trénink čas. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) má plné ruce práce se svými třemi syny a dětinským partnerem Karlem (Ondřej Vetchý). Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, ale zatím nenašla toho pravého a nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) řeší partnerské problémy s ženatým přítelem, vedle toho má značný odpor k běhání.

Ženy v běhu (2018) oficiální HD trailer (2:19) | zdroj: CinemArt

Nakonec dcery svolí a zúčastní se rodinného závodu. Pohledný trenér (Vladimír Polívka) je provede běžeckou přípravou se záměrem doběhnout do cíle. Mezitím si Bára vyhlédne v okně protějšího domu osamělou holčičku, s níž naváže přátelství a probudí sympatie v nerudném tatínkovi (Martin Hoffman).

Ústřední zápletka filmu je relativně originální – čtyři ženy si skrze zesnulého otce nacházejí cestu ke sportu a tím navracejí i kontrolu svému životu. Kromě sportovního podtextu se zde především rozehrává vztahové drama mezi dcerami a jejich protějšky. Marcela žije přes 20 let s Karlem, mají spolu tři syny a on není schopný ji požádat o ruku, proto může být maraton jakýmsi příslibem změny. Velice podobné je to u ostatních sester, kdy každá řeší jinou sérii dilemat.

Marcela už 20 let žije se svým dětinským partnerem bez svatby | foto: CinemArt

Směrování děje je patrné od prvních momentů filmu. Příběh se rozehrává na předem daném hřišti vztahů mezi postavami s celkem předvídatelným budoucím vývojem. Proto Horský sází na humor a autentické výkony herců. Důkazem tomu jsou kupříkladu rodinné scénky Marcely, v niž velmi výrazně dominuje Vetchého osobnost a humor, i když občas zavání častými předsudky o pohlavích.

Ženy si skrze zesnulého otce nacházejí cestu ke sportu a tím navracejí i kontrolu svému životu. Kromě sportovního podtextu se zde především rozehrává vztahové drama mezi dcerami a jejich protějšky | foto: CinemArt

Některé pokusy o humor působí samoúčelně, jiné se zase spoléhají na charisma daného herce. Film navozuje pocit radostného pohledu na svět, v němž vždy zvítězí láska a vše dospěje k pozitivnímu konci. Snadné vtažení do děje způsobují velmi vhodně zvolené pražské lokace, jež dotvářejí kulisy snímku.

Na to, že se jedná o režijní debut Martina Horského, tak je nutno uznat, že mu jde práce od ruky. Ve filmu se nenachází nic, z čeho by měl být divák nutně zděšen. Naopak vše ústrojně zapadá a děj se zbytečně nevleče.

Už od začátku je jasné, kam bude děj směrovat | foto: CinemArt

Ženy v běhu si nenárokují patent na pravdu, je pouze na divákovi, zdali bude souhlasit či nikoliv. Nicméně jsou i nadále jistou zárukou smíchu a nositelem dobré nálady. Nehledě na tom, že je vše přiznané už od začátku.

Celkové hodnocení: 65 %

Ženy v běhu (2019)

Režie: Martin Horský

Scénář: Martin Horský

Kamera: Jan Drnek

Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann, Samuel Gyerták, David Kraus, Petr Vondráček, Ondřej Malý, Bolek Polívka

Česko / 93 minut / Komedie