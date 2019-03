Zemřela režisérka Agnès Varda (†90), klíčová postava francouzské nové vlny

Vardaová, která dostala v roce 2017 čestného Oscara za celoživotní dílo, patřila v 60. letech ke klíčovým postavám takzvané nové vlny francouzského filmu. Byla jedinou ženou mezi režiséry, kteří byli k tomuto hnutí řazeni.

Tehdy ji proslavil snímek Cléo od pěti do sedmi zachycující prakticky v přímém přenosu dvě hodiny života mladé pařížské zpěvačky, která čeká na výsledky rozhodujícího lékařského vyšetření.

RIP Agnès Varda, an irreplaceable filmmaker. I was lucky enough to watch ‘FACES PLACES’ (‘Visages Villages’) in 2017 in a small but packed cinema. I’ve never heard an audience react so warmly to a film.#AgnesVarda pic.twitter.com/dhjvT0yzL3