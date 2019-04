RECENZE: Bajgarova Teroristka vtipkuje o vážných věcech. Avšak bez nadsázky

Bývalá učitelka Marie (Iva Janžurová) se jednoho dne rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Celý život prohlašovala, že by lidé měli řešit konflikty se slušností a dohodou. Teď již šálek její trpělivosti přetekl. Mladí se nepostarají a „v sedmdesáti člověk zvládne všechno, pak už mu ubývají síly,“ dodává Marie.



Leží ji v žaludku místní podnikatel Vlastimil Mach (Martin Hofmann), který má v plánu změnit jejich chatařskou kolonii v lobbystický ráj. Mimo jiné jeho hospoda nerespektuje noční klid, a ještě k tomu pořádá absurdní nový sport s názvem motobiatlon. Po Machově boku stojí místní starostka (Tatiana Vilhelmová) takže veškeré Mariiny snahy přicházejí vniveč.

Teroristka trailer (1:32) | zdroj: CinemArt

Přitom ona se chce pouze starat o svou na smrt nemocnou kamarádku (Eva Holubová). Několikrát se pokouší s Machem domluvit, zjišťuje, že se razantnímu kroku nevyhne. Musí se ho zbavit než „se z malýho fašouna stane velkej fašoun,“ vysvětluje. Kontaktuje svého bývalého studenta (Pavel Liška), který je venku z kriminálu na podmínku. Chce si od něj sehnat zbraň, protože podle ní všichni kriminálníci nějakou mají.



Režisér Radek Bajgar napsal příběh, v němž malý člověk bojuje proti zlu. Inspirací mu byla situace na jeho vesnici, kdy se ve volbách podařilo zbavit staré struktury na radnici. Zatímco v realitě ke změně vedla důvěra v demokratické principy, film usiluje o změnu nezákonnou činností. Důchodkyně Marie je postavena před rozhodnutí, v němž by popřela hodnoty, jež dosud vyznávala.

film Teroristka | foto: CinemArt

Morální dilema na plátně vyznívá nerozhodně. Není totiž jasné, zdali jde o drama s komediálními prvky nebo o bizarní komedii. Oproti Teorii tygra, kde šlo o nalezení svobody jednoho muže pod pantoflem, Teroristka spoléhá na bezbrannou seniorku se střelnou zbraní, která by nejdřív měla vyvolat smích a až poté nějaké sympatie. Do toho ještě Bajgar snímek stylizuje do westernového pojetí, aby konečný výsledek byl o to víc humorný.

Nerozhodnost filmu zachraňuje vrcholná scéna, v níž konečně dojde ke konfrontaci Janžurové s Hofmannem. Najednou se veškeré režisérovy snahy naplňují a z Teroristky vyvěrá černý situační humor, na který jsme celou dobu čekali. I tak veškeré pokusy o hlubší myšlenky a poselství nedokážou držet pohromadě, ani Bajgar není schopný obhájit jednání hlavní hrdinky.

film Teroristka | foto: CinemArt

Iva Janžurová v titulní roli podává skvostný výkon, ostatně role ji byla napsána na míru. Nevadí, že Marie na papíře je plná rozporů, stačí se podívat na to, jak Janžurová hraje, a to ke spokojenosti stačí. Výkon Martina Hofmanna v roli charismatické mafiána Macha po Mostu! nepřekvapí, prý je to naposledy, co si zahrál záporáka.

Ve snímku se objevuje rozmanité složení vedlejších postav, jež se nepřímo podílejí na relativizaci hodnot. Ať už jde o ex-kriminálníka Pavla Lišku, umírající důchodkyni Evu Holubovou nebo třeba svobodnou matku Kristínu Svarinskou. Prostřednictvím jejich osudů se dozvídáme informace o zkaženosti konkrétních jedinců a celkového systému.

film Teroristka | foto: CinemArt

Teroristka nedokáže vyřešit otázku, zdali se má na ni pohlížet vážně nebo naopak s humorem. A tak nabízí od každého něco. Chvíli se divák směje, pak zase seriózně hledí na plátno. Morální dilema nesoucí se napříč filmem zůstane nezodpovězeno. Divák musí odpověď hledat uvnitř sebe.

Celkové hodnocení: 65 %

Teroristka (2019)

Režie: Radek Bajgar

Scénář: Radek Bajgar

Kamera: Lukáš Hyksa

Hudba: Jiří Hájek

Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková, Kristína Svarinská

Česko / 95 minut / Komedie / Drama