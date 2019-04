Březen v kinech: Tutový trhák Avengers, remake Kingovy hororové klasiky a remasterovaná Cesta do pravěku!

Týden 1 (od 4. 4.)

Deadpool pro děti? Jedním z filmů, které poslední dobou rozvířily mnoho fanouškovských emocí, je komiksový Shazam! Příběh jednoho z nejdivnějších hrdinů značky DC Comics vypustil do světa několik ztřeštěně vypadajích trailerů a vzbudil tak jak očekávání, tak obavy. Vždyť co čekat od hrdiny, který má sice schopnosti v podstatě shodné se Supermanem, ale jde o malého chlapce, který se v neohroženého dospělého superhrdinu mění až po vyslovení magické formule SHAZAM? Aquaman ale ukázal, že se u DC snad blýská na lepší časy, první zahraniční ohlasy pak o filmu mluví jako o svěží zábavné podívané se srdcem na pravém místě. Nezbývá tedy než doufat.

Že vám jméno Radek Bajgar nic neříká? A tři roky starou Teorii tygra s Jiřím Bartoškou jste viděli? Svérázný filmař tentokrát přichází s komedií Teroristka, v níž láká na žijící legendu českého filmu (a divadla) Ivu Janžurovou, které bude sekundovat například Martin Hofmann, v poslední době proslavený hlavně seriálem MOST! Janžurová hraje usedlou učitelku v důchodu, která se rozhodne zlikvidovat místního maloměstského mafiána tím nejspolehlivějším způsobem – nabít, zamířit a pal.

Také české, i když naprosto odlišně laděné bude Velké dobrodružství Čtyřlístku. Protože některé značky jsou zkrátka tak lákavé, že by byl hřích nechat je pokojně zestárnout. Stejně jako v případě katastrofy jménem Čtyřlístkek ve službách krále z roku 2013 se režie ujal Michal Žabka. A nic nenasvědčuje tomu, že by nový Čtyřlístek měl být o moc větším úspěchem. Malé bezvýznamné plus mu můžeme přiznat aspoň za návrat k tradiční 2D animaci, která Fifince, Myšpulínovi, Bobíkovi a Pinďovi sluší zkrátka víc.

Z Francie k nám připutuje také nový romantický film Louise Garrela Věrní nevěrní. Mladý herec, který se nedávno přešupačil také na režii a scénáristiku, se ve snímku objeví po boku devatenáctileté dcery Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis Lily-Rose Depp, která se objevila například v několika filmech Kevina Smithe. Garrel zde hraje muže mezi dvěma ženami, svou krásnou 40letou manželkou a mladičkou dívkou, která se do něj zamiluje. A obě ženy se evidentně dohodly, že se o něj podělí. Může vůbec být něco francouzštějšího?

Kromě klasických filmů se v kinech objeví také dva dokumenty. Jaroslav Kučera Zblízka se věnuje životu a tvorbě jednoho z nejlepších a nejoriginálnějších českých kameramanů, který má na svědomí snímky jako Všichni dobří rodáci, Sedmikrásky nebo Až přijde kocour.

To slovenská Kapela Ladislava Kaboše volně navazuje na dokument Všechny moje děti a věnuje se romské kapele, která vznikla právě díky pět let staré sondě do života faráře Kuffy. Dokument se loni podíval na několik filmových festivalů a jeho přijetí bylo vesměs kladné.

Týden 2 (11. 4.)

Jeho osudem je uvrhnout svět do apokalypsy. On se ale rozhodl bojovat na straně lidí. První dva filmoví Hellboyové jsou všeobecně oblíbené filmy se základnou fanatických příznivců – jak by také ne, když je má na svědomí vizionář Guillermo del Toro. Pohádkově laděná fantasy, která toho ale se svou komiksovou předlohou nemá moc společného, však nevydělala bůhvíjaké peníze. Ve studiu Legendary proto přišli s nápadem celý projekt začít od nuly. Nový Hellboy je podle trailerů špinavější, temnější, drsnější a víc hláškuje. Točí ho ale provařený rutinér bez uměleckého výrazu Neil Marshall (Centurion) a celé to vypadá jako jeden velký průšvih. První ohlasy ale zatím na světě nejsou, takže kdo ví. Kvalitní béčkové obsazení (Mila Jovovich, Ian McShane, David Harbour) bychom měli, tak se třeba zadaří.

To konkurenční, tentokrát čistě hororovou adaptaci Řbitov zviřátek už první zámořské reakce komentují. A jsou… rozpačité. Jedna z Kingových největších klasik nesází na velká jména (režijní duo jsou v podstatě neznámí „začátečníci“ z nízkorozpočtových hororových vod a jak Jason Clarke, tak John Lithgow jsou sice známí a dobří herci, ale rozhodně postrádají hvězdný status) a podle vzhledu trailerů ani bůhvíjaký rozpočet na triky, slibuje ale údajně solidní děsivou podívanou, byť ne moc věrnou originálu. Ale co si budeme nalhávat, nejvíce ji budou diváci srovnávat s původní adaptací, kjíž je kultovka z konce 80. let.

Aby těch dokumentů nebylo málo, vrací se i oblíbení bakelitoví cestovatelé v očekávaném Trabantem tam a zase zpátky. Dan Přibáň a spol. tentokrát finišují svoji cestu kolem světa a čeká je poslední „kraťoučký“ přejezd z Indie do Česka. Nějaké kopečky jménem Himaláje přeci pro legendární východoněmecké vozítko nemůžou být problém!

Co si myslet o adaptaci románu pro teenagery After: Polibek, je otázkou. Dle trailerů snímek působí jako něco mezi Stmíváním bez upírů a Padesáti odstíny šedi bez sado maso doupěte. Distributor láká na tajemného a komplikovaného „objekta“ hrdinčiny lásky, spíš ale půjde o další z řady příběhů, ve kterých sebou dívka bez sebevědomí nechá manipulovat psychotickým floutkem maskovaná za pohádku o vášnivé lásce. Přestože samozřejmě autor článku není ani zdaleka cílovka, dá se s nejvyšší pravděpodobností očekávat velký průšvih a nezájem i té sorty divaček, pro které je film určený.

Po nějaké době se opět můžeme těšit na originální anime. Do kin se totiž dostává Mirai, dívka z budoucnosti, jíž má na svědomí jeden z nejúspěšnějších japonských režisérů poslední doby Mamoru Hosoda (Kluk ve světě příšer, O dívce, která proskočila časem). Fantaskními motivy protkaný snímek o malém chlapci, který si po narození sestřičky musí zvykat na to, že najednou není středem vesmíru, už proběhl polovinou světa. Ohlasy jsou zatím kladné, i když ani zdaleka tak nadšené jako u Hosodových předchozích kusů.

Týden 3 (18. 4.)

Chybějící článek mezi člověkem a opicí je ve světě animovaného filmu evidentně v kurzu. Po předloňském Maxinožkovi a loňském Yetim: Ledovém dobrodružství se nám tentokrát představí upovídaný velkonohý gentleman vystupující ve filmu Hledá se Yetti. V originále hvězdně dabovaný (Hugh Jackman, Emma Thompson, Zach Galifianakis, Zoe Saldana, …) příběh nás tentokrát zavede do viktoriánské éry. Animace možná vypadá jako by byla 10 let stará a většina vtipů i příběhu bude pravděpodobně cílit spíš na menší děti, tvůrčí tým z šikovného malého studia Laika (Kubo a kouzelný meč) ale dává naději, že minimálně nepůjde o vyložený propadák.

To děti, které jsou ještě moc malé i na yettiho v tvídu, možná více přilákají francouzské berušky. Mrňouskové 2: Daleko od domova jsou pokračováním 5 let starého milého animáku, ve kterém se jedna neohrožená beruška spřátelí s černým mravencem. Tentokrát na nás sice tvůrci připravili zápletku maličko vypůjčenou z Hledá se Nemo, originální a roztomilý vizuál a fakt, že se jedná o zavedenou značku (kromě prvního filmu existuje také velmi oblíbený seriál) však doufejme převáží misky vad ve prospěch kvalitní rodinné zábavy.

To snímek La Llorona: Prokletá žena se sice okolo také rodiny točí, dětem byste ho ale radši pouštět neměli. Jedná se totiž o horor inspirovaný španělskou mytickou bytostí známou jako La Llorona – Plačící žena. Na snímku je asi nejdůležitější to, že se odehrává ve sdíleném vesmíru The Conjuring, tedy světě filmů V zajetí démonů, Annabelle či Sestra. Pro nezkušeného Michaela Chavese se navíc jedná o generálku před jeho příštím projektem, kterým nebude nic menšího než trojka V zajetí démonů.

A ve světě církve i zůstaneme, byť změníme žánr. Motlitba je francouzské drama o drogově závislém mladíkovi, který se pokusí vyléčit v katolickém rehabilitačním centru. Snímek slibuje silné emoce, něco sociálních komentářů a skvělého Anthonyho Bajonu, který si za svůj výkon odnesl Stříbrného medvěda z Berlinale.

Týden 4 (25. 4.)

Je to tu, jedna z nejočekávanějších kapitol v nekonečném seriálu jménem Marvel Cinematic Universe. V Avengers: Endgame vrcholí 11 let příprav zahrnujících 21 filmů, desítky superhrdinů, miliardy utracených dolarů a několikanásobné množství dolarů utržených. Očekávání jsou vysoká, svět je poblázněný. Co víc k tomu dodat? Snad jen víru, že se velkolepé finále Fáze 3 nikde nezadrhne. A i když se zcela jistě nebude jednat o nejlepší film roku, jen málokdo pochybuje, že nebude tím nejvýdělečnějším.

To jiný, i když v mnohém podobný kousek už si dobu své největší slávy prožil. Teď se ale vrací zpět, zrestaurovanější než kdy jindy. Dámy a pánové, vykopejte své ratolesti od mobilů a svým rodičům povypínejte Vraždy v Midsomeru, protože se do kin vrací klasika Karla Zemana Cesta do pravěku. Sice dá asi fušku sehnat kino, kde ji budou promítat, ale naše i vaše dětství za to přeci stojí, ne?

Aby těch Francouzů nebylo málo, s novým filmem přichází také dvaasedmdesátiletá matadorka Claire Denis. A pod jejím vedením se sešlo hned několik zvučných jmen: Robert Patinson, Juliette Binoche či Mia Goth. Denis se tentokrát vydala do vod science fiction, a to konkrétně do kosmu. High Life slibuje nepěknou antiutopii a pokusy na vězních zabalené do výrazně artového skafandru.

Kdo jste viděli loňský ruský snímek Léto, jste rámcově seznámení s prací jeho scénáristy Michaila Idova. (A kdo jste Léto neviděli, měli byste to napravit, jedná se o jeden z nejlepších filmů minulého roku!) Ten se tentokrát ujal i režie. Co se ale nemění, je prostředí 80. let a postava veřejné persony na hraně mezi rebelem a režimním miláčkem, byť Humorista Boris Arkadij má na rozdíl od Majka Vassilievitche blíže spíš k tomu miláčkovi. Biografie úspěšného sovětského komika vypadá rusky v tom nejlepším smyslu slova.

Z Německa pak pochází historický thriller s nacistickou zápletkou odehrávající se v poválečném období Nikdy neodvracej zrak. Hlavním hrdinou je ale mladý malíř snažící se prosadit se svým neotřelým moderním stylem. Snímek si prošel klasickým festivalovým kolečkem a byl také nominován na Oscara nejen za nejlepší cizojazyčný film, ale také za nejlepší kameru. Nominace sice neproměnil, ale už jen to, že mu dala v tomto ohledu netradičně přednost před domácími filmy, vypovídá o jeho kvalitách. Navíc to vypadá na slušné psycho.

V Evropě zůstaneme i v případě koprodukčního rodinného snímku Mia a bílý lev o přátelství mladé dívky a krále zvířat. Snímek vypadá jako typický zástupce své žánrové i rozpočtové kategorie, který většinu lidí neurazí, ale ani nenadchne, a přesto má naději, že si ho jeho cílová skupina (dospívající dívky) užijí, ba dokonce zamilují.

Poslední zástupce dubnové filmové nabídky Ostrým nožom pochází od našich východních sousedů a má jej na svědomí mladý debutant Teodor Kuhn, který se dosud prezentoval jen několika studentskými filmy (mimo jiné krátkometrážním snímkem Momo, který obdržel cenu Slnko v sieti, slovenské obdobě Českého lva). Drama o muži, kterému neonacisté zabili syna, ale soud je obvinění zprostil, nalákal do svých řad několik zkušených hereckých jmen v čele s Miroslavem Krobotem a Janou Oľhovou.

