Warner Bros ukázali ukázku chystaného pokračování hororu To. Pyšní se hereckým obsazením

Zatímco první díl z roku 2017 obsadil do rolí mladé herce včetně Finna Wolfharda proslaveného seriálem Stranger Things, chystaný druhý je plný hereckých es. Členy klubu Loserů si zahrají Jessica Chastain (Beverly), James McAvoy (Bill), Bill Hader (Richie), Jay Ryan (Ben), Isaiah Mustafa (Mike), James Ransone (Eddie) a Andy Bean (Stan). Nových tváří se zhostí Xavier Dolan, Jake Weary nebo Jess Weixler.



Ukázka To: Kapitola 2 představená na CinemaConu nebyla trailerem, ale spíš scénou nabízející náhled do filmu. Scéna byla přímo vyzdvižena z knihy Stephena Kinga. Dospělá Beverly Marsh (Jessica Chastain) se vrací do jejího rodného města Derby, kde hledá svého otce. Místo něj však narazí na starou dámu paní Kershovou žijící v jeho domě. Paní Kershova oznámí Bev smutnou zprávu, že její otec před lety zemřel a záhy ji pozve do domu.



Bev souhlasí. Jakmile vstoupí dovnitř, nalezne starou báseň na pohlednici, kterou na toto místo poslala v prvním filmu. Poté se začnou dít děsivé věci. „Ty víš, co oni říkají o Derry. Ten, kdo tady umře není doopravdy mrtvý,“ řekne paní Kershová s prázdným výrazem ve tváři. Klaun Pennywise se záhy objeví se svým děsivým výrazem.

Poté diváci dostanou rychlé záběry z filmu. Klub Loserů pobíhá prázdnými ulicemi. Dospělá Bev vystupuje z kaluže krve. Bill Hader se jako Dospělý nachází pod obrovskou sochou Paula Bunyana (další věc vytržená z knihy). Členové klubu se seskupují a vrací do kanálů. A samozřejmě hromada červených balonků je vypuštěna do oblohy.



Z ukázky vyplívá, že To: Kapitola 2 se bude ještě více držet Kingovy předlohy než první film. Pokračování hororového hitu zamíří do kin 6. září 2019 prostřednictvím společnosti Vertical Entertainment.