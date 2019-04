Zemřel herec Seymour Cassel, tvář amerických nezávislých filmů

Více než půlstoletí trvající filmovou kariéru zahájil v 60. letech minulého století, kdy sklidil u kritiků první úspěch za vedlejší roli v Cassavetesově dramatu Tváře z roku 1968, za kterou byl nominován na Oscara. O tři roky později zaujal ztvárněním titulní postavy v dalším snímku zmíněného fimaře Minnie a Moskowitz, kde si zahrál po boku Cassevetesovy ženy Geny Rowlandsové.

Sad news: classic character actor and frequent #JohnCassavettes collaborator #SeymourCassel has passed away. RIP pic.twitter.com/QdtxAGxbym