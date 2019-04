RECENZE: Řbitov zvířátek se řadí mezi ty lepší Kingovské adaptace. Oživuje ducha 80. let

Doktor Louis Creed (Jason Clarke) opouští rušnou lékařskou kariéru v Bostonu a se ženou a dvěma dětmi se stěhuje do venkovského domu v městečku Ludlow. Součástí pozemku je hřbitov domácích mazlíčků, kam odnepaměti místní děti pohřbívají svá zvířata. Za ním se nachází ještě starší pohřebiště překypující starou děsivou magií. Ten, kdo je zde uložen, se vrátí zpět mezi živé, ale je jiný než byl dřív. Někdy je zkrátka lepší, když mrtví zůstanou mrtvými.

Řbitov zvířátek / Pet sematary (2018) oficiální HD (2:02) | zdroj: CinemArt

Řbitov zvířátek je adaptací jednoho z nejtemnějších románů, co kdy autor hororů Stephen King napsal. Zároveň se jedná o filmovou nápravu předchozí adaptace Hřbitov domácích zvířátek z roku 1989. V posledních letech v Americe znovu probíhá filmová Kingománie, která řadu knih přetavuje do filmové podoby.

Úzce to souvisí s nostalgií prahnoucí po popkultuře 80. let, kterou ve velkém přitáhl třeba seriál Stranger Things. U Kinga se sice většinou jedná o béčkové pokusy, ale nacházejí se mezi nimi i slibné snímky jako třeba To nebo Netflixovská Geraldova hra. Od předchozích pokusů se liší v tom, že daleko více naplňují autorův záměr. Filmy jako Osvícení, Vykoupení z věznice Shawhank nebo Zelená míle nakládali s knihami velmi volně.

film Řbitov zvířátek | foto: CinemArt

Režiséři béčkových hororů Dennis Widmyer a Kevin Kölschl se pokoušejí následovat Kingovu stylistiku hrůzy. V první třetině budují velmi příjemnou mrazivou atmosféru. Tu opouštějí v momentě, kdy začíná jít do tuhého. Zároveň v té době opouštějí knižní předlohu a příběh si ohýbají podle svých potřeb. Postavy umírají, ale v jiném pořadí než je tomu v knize.

Právě úmrtí postav a jejich následné filmové znázornění mění možný emoční dopad na nevěrohodnou, místy až úsměvnou podívanou. Řbitov zvířátek je totiž variací na příběh Frankensteina s možností přivést zesnulé blízké zpět k životu. Ve filmu je to hezky zachycené prostřednictvím pragmatického doktora Louise tvrdícího, že po smrti nic jako nebe neexistuje, přitom je on sám tím, kdo se prohřešku vůči koloběhu života dopustí.

film Řbitov zvířátek | foto: CinemArt

Z hlediska režie je snímek relativně dobře zvládnutý, sice je zde přítomná určitá strnulost, ale nijak zvlášť sledování nekomplikuje. Daleko horší je to s uchopením přesně daných motivů a držení se pochopitelné roviny. Dění na plátně je totiž místy pouze načrtnuté, aniž by bylo něco vysvětleno. Morbidnost si nepohrává se samotnými děsivými tématy, ale sází na na libovolné množství lekaček.

Po herecké stránce exceluje veterán osmdesátkových thrillerů John Lithgow v roli Louisova souseda a mladá herečka Jeté Laurencová coby dcera přeměněná na mrazivé dětské monstrum. Ostatní herci jako Jason Clarke nebo Amy Seimetz jsou pouze nevýraznými poloprázdnými obaly. Přitom je zřejmé, že postavy na papíře sehrávají daleko zajímavější podívanou.

film Řbitov zvířátek | foto: CinemArt

Řbitov zvířátek je příjemně koukatelnou podívanou, akorát je v některých pasážích klopýtavější než by musel být. Z hlediska Kingových adaptací se jedná o mírný nadprůměr, ostatně není se čemu divit, když laťka po těch všech pokusech není moc vysoko. Chystané pokračování hororu To nejspíš upozadí zážitek ze hřbitova zvířátek hluboko pod zem.

Celkové hodnocení: 65 %

Řbitov zvířátek / Pet Sematary (2019)

Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

Předloha: Stephen King (kniha)

Scénář: Jeff Buhler

Kamera: Laurie Rose

Hudba: Christopher Young

Hrají: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie, Alyssa Brooke Levine, Sonia Maria Chirila, Bailey Thain, Jacob Lemieux, Lucas Lavoie

USA / 101 minut / Horor