RECENZE: Stálo to čekání za to? Opar tajemství se nad poslední řadou seriálu Hry o trůny vypařil

Noční Král se dostal za pomoci ovládnutého draka Viseriona za Zeď spolu se svojí obrovskou armádou Bílých chodců. Mezitím Jon Snow a Daenarys doputovali na Zimohrad, kde se připravují na nadcházející bitvu. Jenže Seveřané se k bělovlasé ženě s armádou složenou z Neposkrvněných a Dothraků chovají více než obezřetně. Cersei i přes příslib pomoci na Jihu kuje pykle s Euronem Greyjoyem a dává dohromady armádu pro svoji vlastní potřebu.

To by nebyly Hry o trůny, kdyby se celá situace ještě více nezkomplikovala. Milenecký vztah mezi Jonem a Daenarys stále pokračuje. Ten značně zkomplikuje situace, kdy se Jon dozví od Sama Tarlyho o svém pravém původu a jménu. Do toho ještě musí řešit svoji minulost. Byl korunován králem Severu, ale toho se zřeknul, aby mohl nalézt řešení proti Nočnímu Králi, protože chtěl pouze chránit Sever.

Trailer poslední řady seriálu Hra o trůny (1:54) | zdroj: YouTube

První díl závěrečné osmé série se nesl v duchu znovusetkávání, neboť se napříč sériemi dává dohromady téměř celá plejáda postav. Jon je po letech se svými nevlastními sestrami a bratrem, Tyrion má zase možnost pohovořit s bývalou manželkou Sansou. Téměř veškeré dění se odehrává na Zimohradu. Postavy mezi sebou konverzují, řeší dávné křivdy a jak se mohou co nejlépe připravit na nadcházející příliv Bílých chodců.

Osmá série tedy začíná velmi pozvolným tempem. V průběhu se nestane nic, co by nebylo nijak zvlášť předvídatelné dopředu. Ostatně tvůrci vychytrale vybrali upoutávky tak, že většina záběrů bylo možné vidět dopředu. Pouze chyběl jakýsi článek, díky němuž by si divák smršť obrazů poskládal dohromady. První díl navozuje ducha sedmé série, která sice byla zábavná, ale daleko více triviálnější než série předchozí. Je to zkrátka už jiný seriál.

seriál Hra o trůny (HBO) | foto: HBO

Divák už si po několika sezónach zvykl na to, že s předlohou je nakládáno velice volně. Sice tak staví čtenáře Her o trůny a ryzí diváky seriálu na jednu loď, ale zase scénář absolutně pohrdá svými zákonitostmi jako třeba teleportování po mapě nebo smrtelnost hrdinů. Do první poloviny seriálu se totiž mohlo stát, že dvě nejvýraznější postavy klidně zemřou během jednoho dílu. Tvůrci si patrně uvědomili oblíbenost daných postav a nechávají je přežít stůj co stůj.

Obdobně se to má i se scénářem, jenž byl dříve nepředvídatelný a opírající se o propracovaný svět Her o trůny. Na druhou stranu jsou situace, které se předpovědět prostě nedaly jako smrt Neda Starka, antentát na Tyrelly, useknutí ruky Jaimeho Lannistera nebo rudá svatba. Jaksi tu zase hovoříme o situacích spadajících do poctivých předchozích šesti sezón.

seriál Hra o trůny (HBO) | foto: HBO

Režisér David Nutter natočil režijně generický díl navazující na zaběhlou tradici Her o trůny. Otázkou je, kam se podělo těch 15 milionů dolarů věnovaných na jednotlivou epizodu, protože to po celou dobu není moc vidět. Ano, máme zde nespočet CGI efektů, draky a poutavou výpravu, ale proč se chlubit takovou částkou, když ji ve výsledku divák ani nezaznamená. Stále se však jedná o nejlépe zpracovaný fantasy seriál vůbec.

Tvůrci měli na osmou sérii necelé dva roky. Za tu dobu vytvořili úctyhodného nástupníka s prakticky stejnými chybami jako tomu bylo minule. Naštěstí jsme pouze na začátku takže můžeme akorát tak doufat, že v dalších dílech se tyto škraloupy vyřeší. Na úvod do nové série se zatím jedná o slušný průměr, alespoň že ti herci udržují laťku stejně vysoko. Avizované smrti oblíbených postav a objevení Bílých chodců se dočkáme později.

Celkové hodnocení: 60%

Hra o trůny - 8. série / Game of Thrones - 8 Season (2019)

Tvůrci: David Benioff, D.B. Weiss

Režie: David Nutter, Miguel Sapochnik, David Benioff, D.B. Weiss

Předloha: George R.R. Martin (kniha)

Scénář: Dave Hill, Bryan Cogman, David Benioff, D.B. Weiss

Kamera: David Franco

Hudba: Ramin Djawadi

Hrají: Peter Dinklage, Lena Headey, Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, John Bradley, Alfie Allen, Rory McCann, Liam Cunningham, Nathalie Emmanuel, Conleth Hill, Isaac Hempstead-Wright, Iain Glen, Jacob Anderson, Kristofer Hivju, Pilou Asbæk, Bella Ramsey, Carice van Houten

USA / Velká Británie / 7 hodin 12 minut / Fantasy / Drama / Dobrodružný