Konec Her o trůny se blíží. Co čekat ve velkolepém finále?

Seriál Hra o trůny se v posledních měsících stal jednou z nejdiskutovanějších televizních záležitostí po celém světě. I když se o seriálu hodně hovoří stále toho nevíme dostatek. Většina publikovaných informací totiž figuruje na bázi drbů a spekulací. HBO dělá skvělou práci ve vytváření pozornosti, aniž by něco důležitého sdělilo.

Od srpna 2018 HBO nepravidelně vypouštělo řadu upoutávek na chystanou novou sérii. Oficiální trailer se objevil až 5. března, v němž se objevila řada postav jako Daenarys, Arya Stark, Jon Snow nebo Tyrion. Zvláštní pozornost vzbudili draci letící nad Zimohradem nebo třeba armáda kráčející do války o Westeros.

Hra o trůny 8. série trailer (2:02) | zdroj: HBO

Nicméně kostra příběh je stále utajená. Casey Bloys, programový ředitel HBO, řekl magazínu Entertainment Weekly, že během produkce 8. série zvýšili bezpečnostní opatření. V praxi to znamenalo, že v průběhu natáčení nemohl dron či jakékoliv jiné cizí zařízení narušit jeho průchod. Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo HBO hacknuto tak jsou tato opatření na místě. Dokonce bylo natočeno několik paralelních konců, aby se předešlo možnému úniku.

“Tentokrát byli ohledně bezpečnosti opravdu příšní. Dostali jsme scénáře, natočili jsme scénu, a protože jsme je měli pouze v digitální podobě, tak po dotočení zmizeli. Bylo to jako v Mission Impossible jako nějaké sebedestruktivní zařízení,” řekl herec Nikolaj Coster-Waldau ztvárňující Jaime Lannistera na festivalu v Cannes.

seriál Hra o trůny (HBO) | foto: HBO

V závěrečné sérii by se podle portálu TV Guide měli objevit nové postavy – dívka ze Severu a chlapec z chudé rodiny. Jejich role v příběhu je prozatím neznámá. Herečka Sophie Turner (Sansa Stark) dodala, že poslední série bude nejkrvavější ze všech. Bude prý plná zrady, válčení a nebezpečí. Opět se nejedná ze strany aktérů o přibližné nastínění příběhu.

HBO rozdělila finálních třináct epizod Her o trůny na dvě série, proto sedmá série měla sedm dílů a závěrečná pouze šest dílů. Z tohoto důvodu byla prodloužena stopáž. První čtyři epizody budou mít 54, 58, 60 a 78 minut a velkolepé finále pak stopáž 1 hodinu 20 minut. Každá epizoda bylo natočena s rozpočtem 15 milionu dolarů, tudíž celá série mohla stát kolem 90 milionů. Fanoušci se dočkají i tradičních bitev, z nichž jedna bude trvat nepředstavitelných 55 minut.

seriál Hra o trůny (HBO) | foto: HBO

“Je radost sledovat, to, co tvůrci David Benioff a D.B. Weiss dokázali. Měl jsem z toho pocit, že se dívám na film. Hodně navýšili laťku. Viděl jsem je dvakrát pracovat bez CGI efektů a byl jsem naprosto ohromen. Mají neuvěřitelný cit pro vyprávění příběhu,” řekl na konto tvůrců a seriálu ředitel HBO Richard Plepler.

Posledních šest epizod natočili staří známí tvůrci z přechozích sérii Her o trůny – David Nutter (Deště Kastameru – 9. epizoda 3. série, Matčino milosrdenství – 10. epizoda 5. série) natočil 1,2 a 4 epizodu, Miguel Sapochnik (Tvrdodomov – 8. epizoda 5. série, Vichry zimy – 10. epizoda, 6. série) má pod palcem 3 a 5 a scénáristé Benioff a Weiss natočili závěrečné finále.

seriál Hra o trůny (HBO) | foto: HBO

Koncem sedmé série vytanula řada otázek a otevřených vodítek, z nichž není úplně jisté, kam vlastně doputují. Velmi dlouho ve vzduchu visí otázka možné smrti Cersei a vůbec to, kdo bude jejím vrahem. Jon Snow se v minulosti pokusil vystopovat, kdo jsou jeho rodiče a samotné zjištění bude šokující. To samé můžeme říct o těhotenství Deanerys. Jak je u Her o trůny ve zvyku, těch zamotaných věcí ještě přibude, ale jakmile se rozmotájí, bude to opravdová podívaná.

Finále bude pro fanoušky velmi emocionální záležitostí. Pravděpodobně je rozdělí na dva tábory, jedni budou konec oplakávat, druzí zase si zase budou stěžovat, že to nedopadlo podle jejich představ. Ostatně této dvojakosti jsou si vědomi nejen tvůrci, ale také i herci.

“Závěr mě totálně odzbrojil. To vědomí, že to budou poslední slova, co Daenary řekne je nepopsatelné. Sami se o tom přesvědčíte až to uvidíte,” řekla herečka Emilia Clarke Vanity Fair.

seriál Hra o trůny (HBO) | foto: HBO

“Bylo mi do breku, když jsem četl scénář. Berte na vědomí, že jsme na tom pracovali osm let a nikomu na tom nezáleží tak, jako právě nám,” řekl BBC One Herec Kit Harrington.

Svět Her o trůny na televizních obrazovkách nekončí, HBO zvažují až pět příbuzných projektů, z nichž jeden se dává do pohybu. Nese pracovní název Dlouhá noc a objeví se v něm třeba herečka Naomi Watts nebo herec Josh Whitehouse. Natáčení by mělo začít někdy v létě. Chystaný seriál se bude odehrávat stovky let před tím, co známe z Her o trůny, v době, bude vyprávět příběh vzniku Westerosu. Týden po poslední epizodě osmé řady bude mít premiéru dokument zachycující natáčení grandiozního finále.

Závěrečná série Her o trůny bude mít premiéru v pondělí 15. dubna v 3:00 a v 20:00 na stanici HBO nebo v aplikaci HBO GO.