V Cannes bude soutěžit film studenta FAMU, už uspěl na Českých lvech

Pořadatelé dnes seznam filmů uvedli na webu festivalu, který se koná od 14. do 25. května. Režisérem a scenáristou čtvrthodinové sociální sondy je student pražské Filmové a televizní fakulty (FAMU) Ondřej Erban.

Snímek divákům přibližuje pocity lidí v exekuci, ale i exekutorů. "Nechtěl jsem vyprávět příběh, ale zprostředkovat prožitek, který v divácích zůstane a třeba změní jejich pohled na dané téma," řekl Erban serveru Aktuálně.cz.

Erbanův film stojí podle serveru na přesvědčivém vedení herců a na stupňování napětí v malém prostoru bytu, kde se mladá matka samoživitelka snaží vypořádat se vpádem "vetřelců" a s faktem, že jim zákon umožňuje činit v jejím bytě takřka cokoli, píše web.

Inspiraci ke snímku našel Erban v dokumentu Exekuce, v němž si režisérka Andrea Culková v jeden moment natáčí exekutory ve vlastním bytě. "Pro mě to byl silný zážitek, to téma se poprvé zhmotnilo do prožitku jednotlivce. Nemohl jsem to vyhnat z hlavy a snažil jsem se svým filmem zprostředkovat podobný zážitek dalším lidem," dodal.

Míní, že jedna konkrétní situace dovede v divácích vzbudit více empatie než hromady fakt a čísel o počtu exekucí či stovky anonymních osudů.

Pražskou FAMU reprezentovala v Cannes tvorba studentů již v minulosti. Například v roce 2015 postoupil do prestižní soutěže v sekci Cinéfondation krátký film Retriever.