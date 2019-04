RECENZE: Dobrodružství v duchu Julese Verna. Hledá se Yetti oživuje poctivou loutkovou animaci

— Autor: Jakub Laxar / EuroZprávy.cz

RECENZE – Yetti žije! A nejenže umí mluvit a psát, on je to sympatický dobrák od kosti. O tom se nás pokusí přesvědčit studio Laika, které si originálním mixem loutkové a počítačové animace podmanilo základnu skalních přívrženců. To vše ve filmu, jehož příběh si až nápadně půjčuje z Cesty kolem světa za osmdesát dní.