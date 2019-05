Legendární sitcom Přátelé slaví výročí, ovlivnil životy milionů diváků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil na podzim 1994 a během deseti sezón se šestice hlavních protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě. Poslední epizodu stanice NBC odvysílala 6. května 2004 a k televizím jen Americe přitáhla přes 52 milionů diváků. A přes pozdější časté spekulace o možném návratu to bylo naposledy, co se Přátelé v premiéře objevili.