RECENZE: Detektiv Pikachu napravuje chyby adaptací videoher. Zároveň se přiživuje na pokémonské nostalgii

Tim Goodman (Justice Smith) nedávno oslavil jednadvacáté narozeniny. Zatímco jeho kamarádi postupně míří do pokemonského metropole Ryme City za vzděláním nebo kariérou, on tvrdne na malém městě u babičky, kde pracuje jako pojišťovák. Když jednoho dne zmizí jeho otec, špičkový policejní detektiv Harry Goodman, přijíždí do Ryme City, aby se dozvěděl, co se mu stalo.

Krátce po příjezdu narazí na otcova parťaka, upovídaného Pikachu (Ryan Reynolds), jenž je schopný s ním mluvit lidskou řeč. Dvojice se pustí do společného pátrání plného řady výzev a hektolitrů kávy. Kromě záhadného zmizení Harryho v případu figuruje fialový plyn transformující roztomilé Pokémony na krvežíznivé bestie. Jeho aplikace ve velkém by mohla zničit stávající mírové soužití a ohrozit celý vesmír Pokémonů.

Pokémoni byli spolu s animovaným seriálem, celovečerními filmy, sběratelskými kartami a hrami na konzole Nintendo V Česku velkým hitem na začátku milénia. Snad každé díte sledovalo seriál o víkendu v televizi, výměňovalo kartičky či samolepky o přestávkách ve škole nebo vlastnilo plyšáka. Zájem o Pokémony s dospívají generací dětí opadl. Až v roce 2016 tento fenomén znovu ožil prostřednictvím mobilní hry Pokémon Go, v níž lidé v reálném čase chodí venku a na ulicích, v parku nebo u městských památek chytají své miláčky do pokébalu. Díky této vlně pozornosti se začalo v roce 2016 uvažovat nad filmem Pokémon: Detektiv Pikachu.

Film je volnou adaptací konzolové hry Detective Pikachu, v níž elektrický hlodavec Pikachu pátrá spolu s Timem po zmizelém otci. Režisér Rob Letterman (Příběh žraloka, Gulliverovy cesty) záměrně zvolil právě tuto předlohu, neboť se chtěl vyhnout postavě Ashe Ketchuma, který je protagonistou seriálu a animovaných filmů. Zároveň mu přišlo atraktivní přivést na plátno mluvicího Pokémona, jenž by mohl bavit diváky stejnou měrou jako skuteční herci.

foto: Vertical Entertainment

Děj je zasazen do moderního velkoměsta Ryme City připomínajícího New York, Tokio nebo Londýn zároveň. Tady se Pokémoni neloví, naopak žijí v symbióze s obyvateli města, často ve uspořádaných dvojících – každý člověk má jednoho Pokémona jako doprovod. Tim se v tomto vymyká, kdysi chtěl být trenérem Pokémonů, ale po smrti své matky to vzdal. Z jeho emocí je patrné, že k nim i nadále chová hluboký vztah, a právě otcův Pikachu se stává nástrojem ke změně jeho životního postoje.

Na první pohled není úplně jasné, kdo je hlavní hvězdou filmu. Jakmile Pikachu vypustí z úst jediné slovo a je rázem jasno. Ostatní postavy se dostávají do pozadí za tohoto vizuálně vyvedeného a patřičně roztomilého žluťáska. Stačí přidat Sherlokovu čepičku a hlas herce Ryana Reynoldse a máte z toho dostatečný důvod, proč jít do kina. Reynolds sází jednu hlášku za druhou v poněkud okleštěné, dětské verzi Deadpoola. Správně zachycuje charakter Pikachua, jeho hyperaktivnost, lásku k načernalému moku a celkovou snahu nalézt a zachránit detektiva Goodmana.

foto: Vertical Entertainment

Tim, protagonista z čeledi lidí, je na tom o poznání hůře. Sice je jeho osobnost na papíře barvitě rozpracována (vnitřní konflikty, nepříliš vyvedený vztah s otcem,…), ale na plátně je negativní, zapšklý a celkově takový nemastný neslaný. To samé platí pro nadějnou novinářku Lucy, která je sice hybatelem děje, ale její role působí výsměšně, především díky přehnané stylizaci. O výkonu velkých jmen jako Bill Nighy nebo Ken Watanabe nemůže být ani řeč, neboť v celém filmu se objeví jen v několika scénách.

Po vizuální stránce je Detektiv Pikachu opravdu hezkou podívanou. Je vidět, že tvůrci během procesu tvorby sršeli kreativitou, neboť jejich pojetí světa Pokémonů místy přesahuje lidské chápání. Tato přílišná kreativita náraží společně s režií v akčních momentech, kdy se na plátně místo smysluplného souboje odehrává vizuální chaos.

foto: Vertical Entertainment

Kdyby nebylo silného scénáře, Detektiv Pikachu by dopadl daleko hůře. Takto se před námi odehrává film bilancující na dvou pólech. Není totiž jasné, jestli je určen dětem nebo spřízněné generaci. Některé scény jsou až moc dětské, některé zase až moc temné pro dítě.

Každopádně na výsledný dojem z filmu má stejně vliv, zdali jste či nejste fanouškem Pokémonů a také to jestli jste s nimi vůbec přišli do kontaktu. Může se totiž stát, že váš první střet s tímto fenoménem bude jen krátkodechá vykrádačka Zemeckisového králíka Rogera. Generačně spřízněný divák na film půjde s patřičnou dávkou nostalgie a jeho výsledný soud nebude tak katastrofický.

Celkové hodnocení: 65%

Pokémon: Detektiv Pikachu / Pokémon: Detective Pikachu (2019)

Režie: Rob Letterman

Scénář: Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman, Derek Connolly

Kamera: John Mathieson

Hudba: Henry Jackman

Hrají: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe, Chris Geere, Rita Ora, Suki Waterhouse, Karan Soni, Josette Simon, Alejandro de Mesa, Simone Ashley, Diplo, Omar Chaparro, Kadiff Kirwan

USA / Japonsko / 104 minut / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Mysteriózní / Sci-Fi / Fantasy