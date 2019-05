RECENZE: Seriál Černobyl ukazuje peklo na zemi. Tíživě, depresivně a děsivě

Píše se rok 1986, přesněji 26. duben, mladá žena stojí po jedné hodině ráno uprostřed potemnělého bytu. Za jejími zády se na obloze objevuje mrak světla. O několik minut později lidé mezi paneláky v pyžamech sledují plameny. Z oblohy se na ně lepí popel. V černobylské jaderné elektrárně údajně „hoří střecha“. Hasiči jsou už na cestě. Nikdo netuší, jaké hrůzy budou následovat.



Takový je hrubý nástin dění první hodiny po nehodě v elektrárně. Jaderná katastrofa je sledována minutu po minutě, hodinu po hodině a den po dnu. To vše prostřednictvím střídání pohledů – očima pracovníků elektrárny, vedení Černobylu, politiků, hasičů či třeba obyvatelů přilehlého města Pripjať. Mohlo by se zdát, že celý miniseriál je redukován pouze na jakýsi dokumentární popis hrůz, které se v roce 1986 odehrály. Není tomu tak.

Černobyl (2019) nová minisérie HBO CZ HD trailer (1:06) | zdroj: HBO

Pětidílný seriál z dílny HBO mimo jiné rozvíjí důležité otázky jako co je pravda, co je a lež a jak je vzájemně od sebe rozlišit. V duchu této problematiky hraje podstatnou roli i téma zneužívání, kdy se sovětský svaz pokoušel celou záležitost ututlat nejen před svým národem, ale i celým světem. Paralela se současným světem, klimatickou změnou nebo stavem informací na sociálních médií je více než na místě.



Seriál se už od první epizody s divákem nepáře. Pohled na celou katastrofu a dopad radiace na konkrétní jedince vyvolává mrazení v zádech. Veškeré dění je snímáno natolik intenzivně a děsivě, že si po celou dobu říkáte, zdali je to vůbec možné. Kdejaký hororový film je oproti tomu, co se zde odehrává úplná fraška.

seriál Chernobyl | foto: HBO

Po desítky let byli diváci trénováni, v tom, jak má na plátně vypadat katastrofický film. Tradičně to začíná varováním vědců, že katastrofa je blízko. Tvrdohlaví byrokraté tyto záležitostí přehlíží, jakmile je prognóza naplněna, je pozdě. Černobyl je pravou ukázkou toho, jak by se měli katastrofické filmy točit.



Kolem jaderné elektrárny panuje naprostý chaos. Nikdo neví, co se vlastně děje. Buď se pouze domnívají nebo si naopak nechtějí připustit, že to nejhorší, co se může stát, se vlastně stalo. Do kotle je třeba ještě přihodit stranické kastování, kdy ty nejméně postavení v systému jsou první na ráně, dále nekonečné politikaření a navedenost komunistického vedení. V panující atmosféře na obrazovce je těžké ponechat tyto záležitosti bez povšimnutí a necítit antipatie vůči soudruhům.

seriál Chernobyl | foto: HBO

Herecký ansábl je zde zastoupen ve velmi úsporném zastoupení. Vévodí mu Jared Harris jako vědec Valerij Legasov, Emily Watsonová jako vědkyně Uljana Chomjukovová a Stellan Skarsgård jako vysoce postavený funkcionář Boris Ščerbina. Je na nich velmi působivě zachyceno jejich postavení a dopad černobylských událostí, kdy každý z jiného spektra hájí své postoje.



Režisérovi Johanovi Renckovi (seriály Živí mrtví, Perníkový táta) se podařilo velmi věrohodně zachytit tuto pálčivou jadernou katastrofu. Renck se především spoléhá na pevný scénář a sílu samotného příběhu, jemuž vtiskuje tísnivou atmosférou plnou děsu a beznaděje. Oporou mu jsou skvělí herci, působivá hudba a nádherná kamera.

seriál Chernobyl | foto: HBO

Seriál Černobyl nastolil na televizní seriál až nevídané tempo. Servíruje porci mrazivé deprese, totální beznaděje a realistického hororu. I když obeznámený divák tuší, jak to celé dopadne, nepřestává doufat, že hrdinové z toho výváznou o poznání lépe. Vypadá to, že se jedná o televizní událost roku.

Celkové hodnocení: 90%

Černobyl / Chernobyl (2019)

Tvůrci: Craig Mazin

Režie: Johan Renck

Scénář: Craig Mazin

Kamera: Jakob Ihre

Hudba: Hildur Guðnadóttir

Hrají: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Paul Ritter, Jessie Buckley, Adam Nagaitis, Con O'Neill, Adrian Rawlins, Sam Troughton, Robert Emms, Donald Sumpter, Emily Watson, Joe Tucker, Michael Socha, Philip Barantini, James Cosmo, Karl Davies, David Dencik, Fares Fares, Alex Ferns, Ralph Ineson, Mark Lewis Jones, Gerard Kearns

USA / Velká Británie / 4 h 59 min / Drama