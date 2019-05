RECENZE: Nejšílenější, nejkrvavější, nezastavitelný. John Wick 3 je jedna nepřetržitá akční scéna

John Wick (Keanu Reeves) je moderní variací na nezastavitelné akční mašiny 80. a 90. let minulého století. Umí to s nožem, sekerou i vlastními pěstmi, headshoty sbírá po hrstech a když už je nutné improvizovat, zabije vás třeba tužkou, knížkou, nebo páskem. Jeho největšími zbraněmi jsou ale vynalézavost, spalující nenávist a odhodlání, protože své nesplnitelné mise úspěšně dotahuje do konce právě proto, že si to tak umínil. No a také má díl od dílu větší štěstí na náhodná přežití věcí, které by přežít neměl.

trailer John Wick 3 | zdroj: YouTube

A všechny tyto věci se mu ve třetím pokračování série budou nadmíru hodit. Nejenže totiž minule zabil člena nejvyšší zločinecké rady, stalo se tak navíc na posvátné půdě hotelu Continental. To z něj učinilo veřejného nepřítele č. 1 s 14milionovou odměnou vypsanou na jeho hlavu. A protože se v tomto pokřiveném světě plném pravidel, tajných organizací a zlatých mincí všichni zodpovídají Radě, každý, kdo Johnovi pomůže, riskuje nehezké a dosti bolestivé následky.

John se tedy snaží přežít a přemluvit Radu, aby z něj sejmula statut excomunicado a mezitím se ho snad celý svět snaží zabít. Doslova celý svět a doslova na každém rohu. Aby ale nebyl John Wick 3 skutečně jen jednou nekonečnou akční scénou, seznámíme se při jeho malé, krvavé cestě kolem světa s dalšími bizarními místy a figurkami a dozvíme se něco málo o Johnově minulosti. Těšte se proto třeba na marocký Continental, klan ruských Cikánů vedených Anjelicou Huston, strohého arbitra (Asia Kate Dillon) – v podstatě hlavní záporačku filmu – nebo Halle Berry a její párek psů zabijáků. Chybět samozřejmě nesmí ani ninjové a vrátí se i většina starých známých v čele s králem holubů a bezdomovců Laurencem Fishburnem a kultivovaným manažerem newyorského Continentalu s tváří Iana McShanea.

Johna Wicka mají na svědomí přední hollywoodští kaskadéři Chad Stahelski a David Leitch, pro které se v roce 2014 jednalo o jejich vůbec první režijní počin. Leitch si poté odskočil k Deadpoolovi 2 a brzy se můžeme těšit na jeho spin-off Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw; Stahelski ale zůstal a spolu se scénáristou Derekem Kolstadem táhne tuto sérii dál. A protože je to zkušený kaskadér, specialista na bojová umění a navíc má k ruce Keanu Reevese, je film zárukou té nejlepší možné akce plné propracované choreografie a nápaditých způsobů, jak někomu vytlouct duši z těla. A akční scény trojky jsou skutečně ještě divočejší než v obou předchozích dílech dohromady, a je jich mnohem víc. Kromě toho si ponechávají charakteristickou johnwickovskou estetiku – velmi ostré kontrastní barvy, hodně odlesků a krev šplíchající po stěnách. A hlavně má divák většinou dobrý přehled o tom, kdo bojuje s kým a kde se zrovna nachází.

Po příběhové stránce je to maličko horší. Je sice fascinující objevovat nové a nové aspekty tohoto světa, je ale zřejmé, že se v tom tvůrci začínají maličko plácat. To sice úplně neubližuje hlavní dějové linii, ale postupná demytizace zabijáckého podsvětí jen upozorňuje na absurditu celého konceptu. Pořád je to sice blbé takovým milým, snadno odpustitelným způsobem, jistě by ale bylo lepší nechat některé věci nedořečené a soustředit se víc na porcování nepřátel, nebo na rozvoj postav.

Protože byly tentokrát odsunuty do pozadí nejvíce. Nikdo samozřejmě neočekává od Johna Wicka realismus, ale o starých postavách jsme se toho bohužel moc nového nedozvěděli. John sice poodhalí něco ze svých začátků, ale v přítomnosti více méně přešlapuje na místě. Postava Halle Berry začala velmi zajímavě, ale nakonec byla bez pořádného rozuzlení utopená v hlavní dějové linii. Návrat Laurencea Fishburna se pro změnu omezil jen na pár frází, kterými pouze zopakoval, co už o něm dávno víme. Vpřed se posunul jen hoteliér Ian McShane. Ona by to asi nebyla taková škoda, kdyby všechny ty prapodivné figurky byly jen voskoví panáci, a ne zajímavě načrtnuté charaktery, o kterých prostě chcete vědět víc a chcete je vidět dělat víc, než jen stát, žvanit a slibovat.

John Wick 3 tak trochu připomíná nedávný remake Šíleného Maxe. Neláme si hlavu s logikou a nabízí řetězec na sebe napojených akčních scén okořeněných ochutnávkami ze svého prapodivného hyperrealistického světa. A přestože se jeho soukolí na mnoha místech zadrhává a občas některé hlouposti dotáhne až za hranici únosnosti, pořád setsakramentsky baví.

Celkové hodnocení: 75 %

John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

Hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Jason Mantzoukas, Asia Kate Dillon, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Lance Reddick a další

Režie: Chad Stahelski

Scénář: Derek Kolstad

Kamera: Dan Laustsen

Hudba: Tyler Bates, Joel J. Richard

USA / 130 minut / akční, thriller, krimi