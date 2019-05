Alain Delon převzal v Cannes Zlatou palmu za celoživotní dílo

"Už dlouho jsem nebyl tak dojatý," prohlásil 83letý herec, když večer v zaplněném sále cenu přebíral z rukou své dcery Anouchky za bouřlivého potlesku přítomných. "Dnes večer je to tak trochu posmrtné vzdání pocty, ale za mého života," řekl rovněž Delon.

"Odcházím, ale neodejdu, aniž bych vám poděkoval. Pokud jsem hvězda - a to je to, za co vám chci poděkovat -, pak je to díky publiku a nikoho jiného," poznamenal umělec. Při dnešní slavnostní příležitosti mimo jiné také vzpomenul na dvě ženy svého života - herečky Mireille Darcovou a Romy Schneiderovou.

V rozhovoru, který předem poskytl francouzskému týdeníku Journal Du Dimanche (JDD), odmítl kritické hlasy vůči sobě. "Lidé si mohou říkat, co chtějí, jsem na to zvyklý. Ale k mé kariéře není co říci, té není co vytknout," řekl Delon.

Agentura Reuters připomněla, že Delon patří zejména v rodné Francii k nejobdivovanějším hercům. V roce 1963 za roli ve filmu Gepard, kde hrál s Claudií Cardinalovou a Burtem Lancasterem, získal v Cannes Zlatou palmu. Diváci ho znají také třeba ze snímků Černý tulipán nebo Dva muži ve městě, v roce 2008 si zahrál Julia Caesara v komedii Asterix a Olympijské hry, o dva roky později se podílel na romantické komedii Jeden manžel navíc.

V posledních letech ale vyvolal kontroverze třeba tím, že se přihlásil k přátelství s francouzským krajně pravicovým politikem Jean-Marie Le Penem. "Jsem pravičák, tečka," řekl v rozhovoru s JDD s tím, že není stoupencem krajní pravice.

V minulosti také přiznal, že se k ženám choval jako macho a prohlásil, že homosexuálové by neměli vychovávat děti. "Nejsem proti manželství homosexuálů, je mi to jedno, lidé si mohou dělat, co chtějí," řekl v JDD. "Ale jsem proti adopcím lidmi stejného pohlaví," dodal.

Proti rozhodnutí pořadatelů canneského festivalu ocenit Delona za jeho více než šedesátiletou filmovou kariéru před časem vznikla na internetu petice, kterou zorganizovala americká organizace Women and Hollywood. Ta bojuje za rovnoprávnost žen ve filmovém průmyslu. Pořadatelé festivalu v Cannes připustili, že Delon není "dokonalý", ale že ocenění získá za svoji hereckou kariéru. "Neudělujeme mu Nobelovu cenu za mír," řekl tento týden ředitel festivalu Thierry Frémaux.

"Řekl jsem, že jsem dal facku ženě? Ano. A měl jsem dodat, že víc facek jsem dostal než rozdal. Žádnou ženu jsem nikdy v životě neobtěžoval. To ony mě dost obtěžovaly," říká tento herec.