Milióny Američanů nepřijdou do práce kvůli Hře o trůny. Finále však mnohé fanoušky zklamalo

Ačkoliv je seriál znám jako Hra o trůny, knižní fantasy série, na které je založen, má jiný oficiální název – Píseň ledu a ohně. Hra o trůny je název první z doposud pěti knih. Autor série, spisovatel George R.R. Martin, má v plánu vydat ještě další dvě knihy. Tu šestou píše však už osm let a fandové si nejsou jisti, že ji kdy dopíše.

Seriálová adaptace tak ve své šesté sérii předběhla svoji knižní předlohu. Scénáristé David Benioff and D. B. Weiss tak museli vycházet z poznámek, který jim Martin dal a pokusit se ukončit monumentální fantasy ságu, se kterou si samotný tvůrce neví rady. Jejich změny nebyly fanoušky přijaty úplně nejlépe. Někteří z nich si stěžují, že poslední tři série příliš zrychlily, postavy se začaly přesouvat z místa na místa tak, jak se to scénáristům hodí a taktéž začaly dělat věci i mimo svůj charakter proto, že to scénáristé potřebují. Z tohoto důvodu začali někteří fanoušci na sociálních médiích hanlivě označovat scénáristy za „Blbého a blbějšího ( Dumb and Dumber – odkaz na křestní jména obou scénáristů, které obě začínají na D).

Zvláště osmá a finální série vzbudila mezi diváky velké pozdvižení. Mnozí z nich neskrývají své zklamání z vývoje série. Zatímco první díly dva díly byly přijímány ještě poměrně pozitivně, od třetího, který zakončuje jednu poměrně podstatnou dějovou linku, se množí nespokojené hlasy. Hodnocení na české filmové databázi ČSFD to poměrně dobře reflektuje – osmá série je jediná v „modré“, tj. její celkové procentuální hodnocení je pod 70% (momentálně má 69%).

Pátý díl, ve kterém dojde k poměrně razantní proměně dosavadně spíše kladně vnímané postavy, byl některými fanoušky přijat natolik špatně, že vznikla petice požadující přetočení celé páté série. Nyní má už více jak milión podpisů. A vzhledem k rozporuplným ohlasům na závěrečný díl se dá očekávat, že číslo bude ještě stoupat.

Fanoušci poukazují na to, že scénáristé uspěchali celou sérii, aniž by vlastně museli. Zatímco předchozí série měly vždy 10 přibližně hodinových dílů, sedmá už měla jen 7 a osmá šest (ačkoliv měly asi o půl hodiny větší délku). Podle zákulisních informací stanice HBO, která seriál produkuje, nabídla scénáristům, že mohou sérii rozšířit až na deset epizod a zřejmě by se nebránila ani další sérii. Samotný Martin uvedl, že Hra o trůny má materiál na 13 sérií. Scénáristé se však rozhodli seriál ukončit.

Kulturní fenomén

Ochota HBO pokračovat v seriálu není příliš překvapivá. Hra o trůny se stala obrovským fenoménem. Zatímco v první sérii sledovalo v průměru 9,3 miliónu Američanů na díl, sedmou sezónu sledovalo už v průměru 32,8 miliónu Američanů na díl (čísla zahrnují i streamovací platformy). Premiéru prvního dílu osmé série sledovalo 17,8 milionu Američanů, vůbec největší číslo v historii HBO.

Čísla diváků jsou přitom ještě větší, odhaduje se, že 55 miliónu lidí sledovalo první díl z pirátských kopií. Hra o trůny je vůbec nejvíce piráty stahovaným seriálem. Přitažlivost seriálu možná pocítili i američtí zaměstnavatelé – The Workforce Institute odhaduje, že asi 10, 7 milionů Američanů nepřijde v pondělí ráno do práce kvůli finální epizodě svého oblíbeného seriálu (v USA proběhla v neděli večer, v Evropě šlo epizodu sledovat okolo 2. hodin ráno).

Hra o trůny je nejdražším seriálem v současnosti a druhým nejdražším na světě (první je Pacifik). Poslední série měla astronomický rozpočet 15 miliónu na epizodu (pro srovnání, český film v průměru stojí okolo 1 milionu dolarů, přičemž ty považované za velkofilmy stojí asi 4 miliony dolarů). Za nárůstem rozpočtu stojí na televizní produkci skutečně ohromné bitevní scény i nárůst počtu počítačových efektů. Zatímco v první sérii trvala postprodukce okolo 17 týdnů, v osmé sérii je to už 42 týdnů.

Hra o trůny se stala ohromným kulturním fenoménem, která překročila hranice zábavy a dostala se do mainstreamu. Média poměrně standartě referují o mocenských bojích jako o „hře o trůny“ - např. v souvislosti s královským dvorem v Saúdské Arábii. Americký prezident Donald Trump svůj plán na další zavedení sankcí proti Íránu oznámil v přímé referenci na motto šlechtické rodiny Starků ze seriálu „ Zima se blíží“ (Winter is Coming).