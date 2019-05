RECENZE: Hry o trůny jsou u konce. Je pozdvižení opravdu na místě?

Osmá série Her o trůny je u konce. Ano, je tomu tak. Po osmi letech jsme se dočkali grandiózního finále v duchu "něco končí, něco nového zase začíná". Teď, když je po všem mohou fanoušci a diváci dát naplno svoje emoce. A ty jsou zcela očekávaně rozporuplné.



Tato rozporuplnost nás provádí už od prvního dílu, kdy jsme se po dvou letech dočkali něčeho, co ne zcela naplnilo naše očekávání nebo možná ano, ale ne tak, jak mělo. Může za to především zhuštění celého příběhu, kdy na zakončení celé ságy mělo stačit pouhých šest dílů. Sice stopáž jednotlivých epizod byla časově flexibilní, ale jaksi nedokázala předejít dramaturgickým chybkám.

První dva díly byly věnovány znovusetkávání. Postavy, s nimiž jsme se napříč sériemi setkávali se konečně spojily, aby nejen bojovali proti Nočnímu králi, ale také, aby napravily dávné křivdy, přátelsky popily pár piv nebo si jen sdělily, co se za ty roky stalo. Tento krok lze snadno obhájit, poněkud horší je to s bitvou u Zimohradu, která se stala michaelobayovským chaosem plným nelogických jednání, neustálým objevováním/mizením postav a hlavně důkazem, s jakými postavami tvůrci počítají a s jakými nikoliv.

Pak přišla čtvrtá epizoda plná bujarých oslav a plánování, co bude dál. Následně hrdinové táhli do Králova přístaviště, které Daenarys spálila doslova na popel (opět v michaelbayovském duchu). No a závěrečná epizoda v pozvolném duchu nastínila, že celý fiktivní svět vstupuje do nové éry. Zároveň jaksi rámcově zasadila postavy na místo, kde se nacházeli na začátku seriálu. Není těžké si představit, že by devátá sezóna začala tam, kde skončila ta osmá.

Tvůrci David Benioff a D. B. Weiss měli před sebou poměrně složitý úkol. Na malém prostoru zakončit něco, co postupně gradovalo napříč sezónami. Od páté série opustili silnou předlohu George R. R. Martina a vytvořili svoji vlastní alternativu. Je poměrně snadné v jejich vizi hledat chyby, ostatně někteří rozbouření fanoušci požadují přetočení osmé série znovu se scénářem samotného autora, ale proč. Však jejich vidina konce je nakonec poměrně důstojná. Sice se nejednalo o nejlepší možné řešení, ale stejně.



Spíše se jim nepodařilo posledním dílem vyřešit problémy, jež se nakupily během osmé série. Zároveň neuspokojivě završili gradaci charakteru Daenarys, která proběhla téměř okamžitě. Volba Brana jako krále Sedmi království otevírá vrátka novým spin-offům či prequelům, které jsou již na cestě.

Za co tedy vinit tvůrce? Pravděpodobně za již zmíněný zhuštěný děj působící nedodělaně či odbytě. Je dost možné, že se na tom podepsalo nutkání produkce HBO ukončit seriál stůj co stůj. Kdo ví? To samé lze říct o neomaleném odvyprávění příběhu často odpírající logice. Silácké řeči, že to šlo udělat lépe a jinak jsou časté, ale neoprávněné.



Seriál Hra o trůny skončil. V poněkud zrychlené verzi s koncem vzbuzujícím nespočet otazníků. Tvůrci si kromě mírné kritiky zaslouží uznání za způsob, jakým vše uzavřeli. Mohlo to být lepší, ale také to mohlo být horší. Máme konec, který otevírá vrátka nové éře. Třeba se, jak Tyrion v seriálu říká, dočkáme pokračování za deset let.

Celkové hodnocení: 65%

Hra o trůny - 8. série / Game of Thrones - 8 Season (2019)

Tvůrci: David Benioff, D.B. Weiss

Režie: David Nutter, Miguel Sapochnik, David Benioff, D.B. Weiss

Předloha: George R.R. Martin (kniha)

Scénář: Dave Hill, Bryan Cogman, David Benioff, D.B. Weiss

Kamera: David Franco

Hudba: Ramin Djawadi

Hrají: Peter Dinklage, Lena Headey, Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, John Bradley, Alfie Allen, Rory McCann, Liam Cunningham, Nathalie Emmanuel, Conleth Hill, Isaac Hempstead-Wright, Iain Glen, Jacob Anderson, Kristofer Hivju, Pilou Asbæk, Bella Ramsey, Carice van Houten

USA / Velká Británie / 7 hodin 12 minut / Fantasy / Drama / Dobrodružný