Nejlepší seriál všech dob? Černobyl boří filmové žebříčky, pokořil i Hru o trůny

Seriál, jak napovídá jeho název, je pokusem o filmovou rekonstrukcí ukrajinské katastrofy, která se odehrála v roce 1986. Ačkoliv některé události a postavy si v rámci umělecké licence dramaticky přibarvuje, odborníci jej vysoce hodnotí za jeho historickou věrohodnost i pozornosti k detailům. Seriál neváhá použít archivních záběrů či hlasových záznamů, aby iluze věrohodnosti byla zcela dokonalá.

Historici nejsou jediní, kdo na seriál pějí ódy. Diváci a recenzenti jsou též nadmíru spokojeni. Na filmové databázi IMDb, jehož českou verzí je známý web ČSFD, má průměrné hodnocení 9,7 z deseti možných po hodnocení 40 000 diváků po odvysílání tří dílů.

Seriál je tak na v čele žebříčku nejlépe hodnocených seriálů všech dob. Přeskočil i doposud úřadující jedničku, dokumentární sérii Zázračná planeta II. Je na tom i lépe než jiný vysoce hodnocený seriál od HBO, Hra o trůny, jejíž poslední sezóna mnohé fanoušky zklamala. Hra o trůny je tak nyní na pátém místě v žebříčku filmové databáze.

Jen o procento horší hodnocení má na internetovém agregátorovi filmových recenzí Rotten Tomatoes. Pro srovnání, Hra o trůny má celkové hodnocení 89%. Pokud by šlo ale o jednotlivé série, pak ta poslední, osmá, je na tom ještě hůře – ta má jen 58% pozitivní hodnocení. Nicméně čtvrtá série fantasy seriálu má od kritiků hodnocení dokonce 97%.

Na českém filmovém webu ČSFD se Černobyl umístil na druhém místě nejlépe hodnocených seriálů s 96%. Výše je už jen Zázračná planeta II s 97%. Hra o trůny je s 91% je na 17. místě nejlepších seriálů. Nicméně fantasy sága je vedena jako čtvrtý nejoblíbenější televizní seriál, Černobyl je v toto žebříčku až na 209. místě.

Pro HBO, která na sérii spolupracovala se stanicí Sky, se jedná po kritizované poslední sérii Hry o trůny o opětovnou trefu do černého, kterou si potvrdila svou pozici producenta těch nejkvalitnějších televizních seriálů. Stanice však po konci své vlajkové lodě, Hru o trůny, která jí po osm poskytovala stálý přísun nových diváků, řeší, jak zachovat jejich předplatné. To by měly zajistit jak tzv. spin-offy (volná pokračování ze stejného světa) Hry o trůny, tak i pokračování westernového sci-fi seriálu Westworld či nová adaptace kultovního komiksu Watchmen.

HBO ví, že její dosavadní dominantní postavení je nyní ohrožováno ze všech stran, jak takřka všichni chtějí mít vlastní videoslužbu. Jedním z největších protivníků HBO je internetová filmotéka Netflix, která utvořila chválenou televizní sérii Stranger Things a připravuje adaptaci v Česku velmi populární fantasy ságy Zaklínač. Vlastní seriály vytváří i Amazon, svou vlastní filmovou a seriálovou službu chystá i studio Disney, která pro ní např. připravuje seriál ze světa Hvězdných válek.