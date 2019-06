RECENZE: Všechno nebo nic. Godzilla jako nejstupidnější i nejvelkolepější film roku?

Je to už pět let, co Godzilla zachránil (ano, nehledě na českou tradici je Godzilla on) svět před dvěma dalšími bezejmennými titány hmyzího vzezření. Od té doby jako by se po něm slehla zem. Mezitím ve světě malých lidí zuří spor o to, zda tyto titány (film se vyhýbá původnímu japonskému názvu kaiju, na který si v USA činí nárok Del Torova série Pacific Rim, která ale paradoxně taktéž patří studiu Legendary) pozabíjet, což je tradiční řešení armády, nebo je studovat a v případě jejich probuzení jim umožnit žít mezi námi pod dohledem velkého pastýře Godzilly. Toto řešení propaguje tajná mezinárodní organizace Monarc, která hrála roli nejen v prvním dílu série, ale také ve spřízněném Kongovi z roku 2017.

trailer Godzilla II Král monster | zdroj: YouTube

Monarc, pod vedením dr. Serizawy (Ken Watanabe), od posledního incidentu objevil mnoho dalších hybernujících titánů a postavil kolem nich tajné základny, které je mají studovat a v případě nebezpečí zneškodnit. Na jedné takové základně žije a pracuje i doktorka Emma Russell (Vera Farmiga) se svou dcerou Madison (Millie Bobby Brown). Samozřejmě dojde k nehodě a než se nadějete, začnou po celém světě pobíhat a poletovat obrovské nestvůry, kterým rozkazuje ten zlý – Ghidorah. A je proto na Monarcu a zejména legendární radioaktivní ještěrce, aby tříhlavou saň zastavili.

Godzilla II Král monster se naštěstí poučil od svého předchůdce. Ten totiž tak nějak pozapomněl na to, že má být filmem o trojici všemocných obrů, kteří si své neshody řeší pěstními souboji v nejlidnatějších městech světa, a místo toho se soustředil na nudnou zápletku o nevýrazném vojákovi, který má neskutečný talent být ve špatný čas na špatném místě. Nový snímek Michaela Doughertyho sice také obsahuje hned několik v podstatě nezajímavých a neoriginálních vedlejších dějových linií, prokládá je ale esteticky působivou, trikově (téměř) dokonalou a hlavně megalomanskou akcí, ve které si jednotliví titáni dávají po čuni a likvidují při tom města i cokoli, co jim lidé přistrčí do cesty. Je sice pravda, že po „choreografické“ a emocionální stránce nejsou tyto rvačky nic moc, rozhodně se ale jedná o krok kupředu.

Zlepšily se také samotné lidské postavy. Těch je sice ve filmu přehršel a většina z nich představuje chodící klišé (fanatický ekoterorista, černošská chrlička stereotypně černošských rádobycool komentářů, racionální taťka od rodiny, sarkastický vědátor, specialistka na vysvětlování toho, co se právě děje …), alespoň nejsou mdlé, mají ucházející charisma a vědí, v jakém filmu jsou. Trávit s nimi čas tak sice není bůhvíjaká zábava, dá se to ale přetrpět.

Dost možná největší předností druhé(ho) Godzilly je právě vědomí všech zúčastněných, že se jedná o absolutní nelogickou zhovadilost… a odvaha stejně se do toho ponořit naplno a neschovávat se za cynické meta komentáře. Scénář je plný nesmyslů, směšně naivní a zároveň ad absurdum překombinované mytologie, postav s IQ houpacího megakoně, náhodných souvislostí a replik, které snad nejde přejít s kamennou tváří. Na všech zúčastněných je ale znát, že si jsou brakovosti Godzilly nejen plně vědomi, ale dokonce se v ní i trochu vyžívají. Díky tomu lze filmu leccos odpustit.

Král monster do toho dal vše, peníze, odhodlání, celou svatou čtveřici. Věděl, jakým filmem chce být, a stal se jím. Dost se mu toho cestou nepovedlo a nikdy se z něj nestane klasika, svoje publikum si ale určitě najde. V rámci žánru je ale pořád číslem jedna Pacific Rim, jestliže máte spíš radši něco více dramatického, sáhněte po Jacksonovu King Kongovi z roku 2005. No a pokud vám nevadí gumové obleky, možná se radši poohlédněte po nějaké japonské Gojiře.

PS: V kině vypadá film naprosto úchvatně. Je ale hodně temný, takže velké plátno je jediný způsob, jak si ho opravdu užít. Na telefonu ani notebooku nic neuvidíte. A ani velká LCD televize nenabídne optimální zážitek.

Celkové hodnocení: 60 %

Godzilla: King of the Monsters (2019)

Hrají: Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Kyle Chandler, Charles Dance, Ziyi Zhang, O'Shea Jackson Jr., Ken Watanaa další

Režie: Michael Dougherty

Scénář: Michael Dougherty, Zach Shields

Kamera: Lawrence Sher

Hudba: Bear McCreary

USA / 132 minut / akční, sci-fi, katastrofický