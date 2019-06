RECENZE: X-Men: Dark Phoenix, legendární komiks vs. film bez chuti a zápachu

Naznačila to už předchozí Apokalypsa. Jean Grey (Sophie Turner) to nemá v hlavě úplně v pořádku. Milá dívka, která by se nechala kvůli blahu svých bližních klidně roztrhat, v sobě skrývá síly, které snad ani není možné zkrotit. A když tato telepatka a telekinetička ztratí kontrolu, je lepší být od ní co nejdál (ideálně o několik slunečních soustav). Své schopnosti naštěstí až donedávna krotila, to se ale změní po střetnutí s všemocnou kosmickou silou schopnou zničit cokoli, čeho se dotkne. Cokoli kromě Jean, k níž se přisaje a probudí v ní její skrytý potenciál.

trailer X-Men: Dark Phoenix | zdroj: YouTube

Jedním z důvodů, proč je The Dark Phoenix Saga tak oblíbená, je to, že proti sobě staví rodinu, přátele, milence. Proměna Jean ve zlou a její vnitřní boj s tajemnou kosmickou entitou Phoenix, která s ní sdílí tělo, byla vyvrcholením téměř 20 let, které diváci s X-Meny prožili. To „mladá krev“, která doplňuje přeci jen o něco známější partu okolo Professora X (James McAvoy), Magneta (Michael Fassbender), Mystique (Jennifer Lawrence) či Beasta (Nicolas Hoult), se divákům představila teprve v 3 roky staré Apokalypse. A nutno dodat, že noví představitelé Cyclopse (Tye Sheridan), Storm (Alexandra Shipp) či Nightcrawlera (Kodi Smit-McPhee) navíc nejsou ani v předchozím, ani v tomto filmu, nijak extra výrazní. Spíš hrají druhé housle výše zmíněné starší generaci.

Kombinace nevýrazných a špatných hereckých výkonů spolu s tím, že o těchto nových postavách nic moc nevíme a nemáme k nim vztah – což vadí hlavně u ústředního milostného páru Scott „Cyclopse“ Summers a Jean Grey – je pro film ale jen prvním hřebem do rakve.

Tím druhým je slabý scénář. Tam, kde se drží zaběhnuté šablony předchozích filmů, není schopný tento ohraný systém oživit. Nové dějové linky jsou pak dvě. Ta první, točící se okolo Professora X zahleděného do vlastní nově nabyté slávy, se povedla. Mohla být zpracovaná lépe, ale McAvoy naštěstí lepí všechny trhliny, které v sobě ukrývá. To nevýrazná (sekundární) záporačka s tváří Jessicy Chastain, která do příběhu jakoby spadla odnikud, je ukázkovým příkladem výplňové postavy bez charakteru, jejímž jediným úkolem je postrkovat hrdiny z bodu A do bodu B.

Akce a efekty jsou ucházející. Při srovnání s konkurencí od Marvelu a DC možná pokulhávají, na druhou stranu je potřeba pochválit je za větší snahu o realističnost. Mnoho scén také pozvedá hudba Hanse Zimmera, který v posledních letech zdá se chytil druhý dech.

Abychom nebyli vyloženě krutí, X-Men: Dark Phoenix nejsou tak příšerný film, jak o něm mnozí tvrdí. Jen jde o tuctový snímek, který je dost zábavný na to, abyste u něho neusnuli, ale zároveň je hloupý, líný, uspěchaný a plný postav, které v člověku nedokážou vzbudit žádné emoce – ani kladné, ani záporné. Vrcholem jsou pak nesnesitelně nepřirozené dialogy, které často vyloženě tahají za uši. Pokud ale nejste vyloženými fanoušky původního komiksu (nebo animovaného zpracování z 90. let), budete ho nejspíš brát jako nenáročnou jednorázovku, která nenadchne, ale ani neurazí.

Celkové hodnocení: 55 %

X-Men: Dark Phoenix (2019)

Hrají: Sophie Turner, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Evan Peters, Tye Sheridan, Olivia Munn a další

Režie: Simon Kinberg

Scénář: Simon Kinberg

Kamera: Mauro Fiore

Hudba: Hans Zimmer

USA / 114 minut / akční, sci-fi, komiksový