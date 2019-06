Na karlovarský festival dorazí Julianne Mooreová, dostane Křišťálový glóbus

Při zakončení festivalu dostane Křišťálový glóbus také americká herečka Patricia Clarksonová známá v poslední době především ze seriálu Ostré předměty. Na festival se také vrátí herec Casey Affleck, držitel Ceny prezidenta festivalu. Uvede svůj nový film Světlo mého života, který režíroval a zahrál si v něm hlavní mužskou roli.

Osobní i filmové partnerství Mooreové a Freundlicha se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů z roku 1997, který byl Freundlichovým režijním debutem a od té doby se Mooreová pravidelně objevuje v jeho filmech.

Julianne Mooreová započala hereckou kariéru v televizních seriálech, vstup do velkého filmového světa ji otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993. Postupně začaly přicházet pro Mooreovou nabídky jak do velkých komerčních titulů jako Dva v tom, Ztracený svět: Jurský park, Hannibal, Potomci lidí či Hunger Games: Síla vzdoru, tak i charakterní role, jež jí vynesly ceny. K těm patří tituly Big Lebowski, Magnolie, Daleko do nebe, Hodiny, Děcka jsou v pohodě nebo Mapy ke hvězdám.

První nominaci na Oscara pro ni znamenal snímek Hříšné noci z roku 1997; na cenu americké filmové akademie byla nominována pětkrát. Pátou nominaci za roli ženy trpící Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já z roku 2014 proměnila v zisk ceny. Je držitelkou tří Zlatých glóbů mimo jiné za hlavní roli témže v dramatu a šesti nominací na tuto cenu.

Křišťálový glóbus převezme ve Varech i Patricia Clarksonová, letošní držitelka Zlatého glóbu za seriál Ostré předměty, jehož vybrané díly loni karlovarský festival uvedl. Clarksonová debutovala ve filmu již coby respektovaná divadelní herečka. V roce 1988 vytvořila hlavní roli po boku Clinta Eastwooda jako Drsného Harryho v kriminálce Sázka na smrt.

Za účinkování v sérii v žánru černé komedie Odpočívej v pokoji získala dvakrát cenu Emmy pro nejlepší hostující herečku. Spolupracovala s režiséry jako Lars von Trier, s nímž natočila snímek Dogville, Woody Allen - Vicky Cristina Barcelona nebo Martin Scorsese - Prokletý ostrov. Diváckou popularitu umocnila právě Zlatým Glóbem oceněná role Adory v televizní sérii Ostré předměty. Objevila se také v 11 epizodách dalšího seriálového hitu Dům z karet.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se uskuteční od 28. června do 6. července. Již dříve pořadatelé oznámili, že Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostane kameraman Vladimír Smutný. Ve znělce festivalu se objeví herečka Jiřina Bohdalová a přehlídka uvede digitálně zrestaurovaný film ze zlatého fondu české kinematografie, snímek Juraje Herze Spalovač mrtvol.