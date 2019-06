Noví Muži v černém porážejí X-Meny. Žebříček návštěvnosti kin se o víkendu změnil

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čtvrté pokračování série Muži v černém s podtitulem Globální hrozba, do které se však již nevrátili představitelé hlavních rolí Tommy Lee Jones a Will Smith, je v čele víkendové návštěvnosti českých kin. Na snímek, v němž hlavní role ztvárnili Chris Hemsworth a Tessa Thompsonová, při víkendové premiéře přilákal do 138 kin 26.500 diváků a vydělal téměř 4,4 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Unie filmových distributorů na svém webu.