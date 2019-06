RECENZE: Tajný život mazlíčků 2 je hyperaktivní, nesoustředěný, špatný. Děti ale baví.

Max už ví, jaké to je dělit se o lásku paničky s jiným psem. Po prvotních třenicích se z něho a Duka stali nerozluční parťáci, které nemůže rozházet ani nový lidský přírůstek do rodiny. A protože svět je plný nebezpečí a vždy zodpovědný Max si dal za úkol ochránit malého Liama za každou cenu, chudák pejsek si brzy vypěstuje pěknou sbírku neuróz. Kromě ústředního příběhu o tom, že by se člověk (natož pes) neměl pořád jen strachovat, říznutého hledáním vlka skrytého uvnitř každého ratlíka, se diváci dočkají také hromady podzápletek, jíž „kraluje“ ukecaný králíček Snížek, který sám sebe přesvědčil, že je ve skutečnosti superhrdina. A co dělají superhrdinové? No přeci zachraňují tygry z cirkusů a chvástají se na všechny strany.

Na to, že Tajný život mazlíčků 2 v podstatě nemá ucelený příběh (nebo nedej bože koncepci), se od začátku do konce nezastaví. A tím se nemyslí jen spletenec dílčích příběhů, který nezadržitelně ubíhá kupředu, aby se v závěru zauzloval ve velkolepé akční finále, ale i frenetické hemžení všech a všeho minimálně v každé druhé scéně. Obě tyto evidentně úmyslné strategie ale animáku pouze škodí.

Spěch dějový má (spolu s kratičkou délkou filmu) za následek to, že žádná ze zápletek není dostatečně propracovaná. Uspěchaný přechod Maxe z městského gaučového teriérka ve skutečného psa probíhá ve zrychleném řízení bez mezifází. Stejně tomu je u vedlejší mise jeho psí kamarádky Gidget. Nejvíc prostoru překvapivě dostane zachraňování tygra. Ani tady se ale nedočkáme nějakého charakterového vývoje. Namyšlený, ale absolutně neschopný králíček (který byl v jedničce mimochodem dost šikovný a prohnaný) se ze svých chyb nejenže nepoučí, ale dokonce mu ani jednou nepřijde na mysl, že za něj všechnu práci obstarali druzí (hlavně šikovná fenka Daisy).

Hyperaktivita samotných postav a „kamery“, která je snímá, je pak jasnou úlitbou nejmenším divákům. Úlitbou, za kterou by se nestyděl ani Jirka Babica. Když nemáte příběh, ani nápad, hoďte tam hodně barev a zaduste caparty zběsilým pohybem a rychlými střihy. Je to sice otravné, laciné a ignoruje to veškerá pravidla komediálního timingu, ale dětem se to líbí. Tady je nutné uznat, že dětem se to opravdu líbí a na veřejné projekci se jedno jako druhé neuvěřitelně řehnilo.

Mazlíčkům se musí přiznat sympatická a propracovaná animace, pár roztomilých momentů s malým Liamem a několik málo povedených vtipů. Také volba popových písniček, i když trochu obskurní vzhledem k cílové divácké skupině (Alicia Keys, Jefferson Airplane, Paul Simon), příjemně překvapí.

Proti tomu naopak stojí nezajímavý a v podstatě naprosto zbytečný záporák z cirkusu (samozřejmě Rus), absence logiky, minimální důraz na morální poselství, které je navíc utopené v (na pohádku) extrémně násilném akčním finále a slabém vývaru z historie animovaného a komediálního žánru posledních minimálně dvaceti let (film si „půjčuje“ nápady například z Úžasňákových, Madagascaru nebo Shreka).

Zhlédnutí Tajného života mazlíčků 2 ve vás v nejlepším případě nic nezanechá. Děti pak sice obstojně zabaví a rozesměje, těžko se ale z filmu stane jejich srdcovka. Je smutné, že jeho nejzáživnější část přijde na začátku závěrečných titulků, kam jsou umístěné domácí sestřihy psů, koček a jejich maličkých lidských páníčků. Takových domácích videí ale najdete spoustu i na Youtube. A zdarma.

Celkové hodnocení: 35 % (z pohledu dětí 70 %)

The Secret Life of Pets 2 (2019)

Originální znění: Patton Oswalt, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Nick Kroll, Pete Holmes, Kevin Hart a další

Režie: Chris Renaud

Scénář: Brian Lynch

Hudba: Alexandre Desplat

USA / 86 minut / animovaný, komedie, rodinný