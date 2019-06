Celebrity míří do Varů. Filmový festival vypukne v pátek, zahájí ho Julianne Moore

Festival potrvá do 6. července. Hlavní soutěž letos nemá žádný film českého režiséra, o přízeň porotců a diváků se budou ale ucházet snímky z Číny, Německa, Británie, Chile, Belgie, USA, Filipín, Turecka či Španělska.

Zahajovacím filmem festivalu bude snímek Po svatbě, který natočil Mooreové manžel, režisér a scenárista Bart Freundlich. Uvedení filmu doprovodí další z jeho protagonistů, americký herec a držitel divadelní ceny Tony Billy Crudup.

Dalším významným hostem přehlídky je americká herečka Patricia Clarksonová známá v poslední době především ze seriálu Ostré předměty. Křišťálový glóbus dostane při zakončení festivalu. Na festival se také vrátí herec Casey Affleck, držitel Ceny prezidenta festivalu. Uvede svůj nový film Světlo mého života, který režíroval a zahrál si v něm hlavní mužskou roli.

Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostane kameraman Vladimír Smutný. Držitel sedmi Českých lvů za nejlepší kameru pracoval na oscarovém Koljovi nebo na filmech Smrt krásných srnců, Tmavomodrý svět a Tobruk. Ve znělce festivalu se objeví herečka Jiřina Bohdalová a přehlídka uvede digitálně zrestaurovaný film ze zlatého fondu české kinematografie, snímek Juraje Herze Spalovač mrtvol.

First Trailer for 'Forman vs Forman' Documentary About Milos Forman https://t.co/NeZwVcevsM #docs #FormanvsForman #MilosForman // Playing at @KVIFF pic.twitter.com/QAvSt4hV0s