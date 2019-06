Tentokrát jsem na Letné nevyhlížel střelce, pochvaloval si demonstrace Bartoška

„Kdyby festival financovala jenom vláda, tak by už nebyl,“ představil svůj názor na financování festivalu státem v Interview ČT Bartoška.

Dodnes ho nepřestává fascinovat, kdo všechno dělal na akci brigádníka. „Na festivalu byl i ministr dopravy, který pak přišel jako host a řekl nám, že kdysi tady dělal pokladníka,“ bohužel jméno ministra si už nevybavil.

„Pozvali jsme politiky napříč parlamentem, kromě komunistů. Jednou tu byl Randsdorf a hned začaly otázky, co to má znamenat? Odpověděl jsem, jestli má mor nebo co? Proč by nemohl přijet?“ uvedl k účasti předního komunistického politika a bývalého europoslance Miloslava Ransdorfa, přestože je Bartoška signatářem protikomunistické petice Několik vět.

Prezident karlovarského festivalu okomentoval i současnou společenskou situaci a politické dění. „Mrzí mě, že lidé jsou rozdělení na dva tábory. Ještě více mě mrzí, že v našem táboře jsou lidé rozděleni na minitábory,“ řekl k současným politickým sporům.

Svou účast na masové demonstraci na Letné popsal překvapivým srovnáním s listopadovými demonstracemi roku 1989. „Tam jsem byl tehdá na prvním balkónu, a když jsem měl promluvit, tak Václav Havel řekl: Spusť, máš tu víc lidí než Elvis Presley. Tak jsem spustil, očima jsem na tom horizontu pořád hledal nějakého snipera, tady na Letné ale ne, bylo to strašně příjemné,“ ocenil pokojnou atmosféru protestů Bartoška.

„Ukazujou, že lidem to není jedno, to je důležité, když jsem se podíval kolem sebe, byli tam moc pěkní lidé, paní nám tam dala vodu. Mám po všech nemocech špatné nohy, takže vydržet tam stát nebylo lehké. Ale na duši mi bylo dobře,“ sdělil na závěr prezident největšího filmového festivalu v tuzemsku.