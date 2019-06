ŽIVĚ: Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začíná dorazila Julianne Moore

Ve Varech začíná festival, ocení Julianne Mooreovou (00:00) | zdroj: ČTK

Úvod festivalu bude patřit filmu Po svatbě, který natočil její manžel, režisér Bart Freundlich. Uvedení filmu doprovodí další z jeho protagonistů, americký herec a držitel divadelní ceny Tony Billy Crudup. Po projekci pro pozvané hosty pak před hotelem Thermal zahraje pro všechny kolemjdoucí Český národní symfonický orchestr nejslavnější hity kapely Beatles a noční oblohu rozzáří ohňostroj.

Do Karlových Varů se vrací i oscarový herec a režisér Casey Affleck, mezi dalšími hosty bude například herečka Patricia Clarksonová. Festival letos nabídne zhruba 180 hraných i dokumentárních filmů. Většina z nich bude mít několik promítání, takže bude větší šance pro diváky se na vybraný titul dostat. Mezi filmy bude zhruba 50 uvedeno ve světové nebo evropské premiéře.

Hlavní soutěž uvede deset světových a dvě mezinárodní premiéry, obejde se však letos bez českého účastníka. Soutěžit bude třeba čínský titul Portrét mozaikou režiséra Zhai Yixianga (Čaj I-sianga). Vary si pro premiéru svého filmu vybral britský tvůrce kambodžského původu Hong Khaou a po sedmi letech se na festival vrací Němec Jao-Ole Gerster s filmem Lara s Corinnou Harfouchovou, která ve Varech dostala cenu v roce 1988.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Varyzačíná. Stovky fanoušků už před hotelem Thermal přivítaly hlavní hvězdu letošního ročníku, americkou oscarovou herečku Julianne Mooreovou i jejího manžela, režiséra Barta Freundlicha. Moooreová oblečená v žlutých šatech s tenkými ramínky a nápadnými volány se se svým typickým úsměvem vydala z červeného koberce mezi fanoušky. Dlouhé minuty se s nimi zdravila, podávala jim ruce, fotografovala se s nimi a rozdávala autogramy.

Na zahájení už přijela většina hostů festivalu. Po červeném koberci se prošel i americký herec Billy Crudup. Z českých herců své fanoušky zdravila například Anna Geislerová, Jiřina Bohdalová nebo Miroslav Donutil.

Mezi prvními se dnes na červeném koberci objevila například manželka bývalého prezidenta Livia Klausová. Potlesk diváků pak patřil například Jaromíru Hanzlíkovi, který byl na karlovarském festivalu loni oceněn. Velký aplaus už tradičně sklidil prezident festivalu Jiří Bartoška a jeho manželka Andrea nebo moderátor Marek Eben, který k festivalu neodmyslitelně patří. Naopak pískot, který není na festivalu obvyklý, se ozval, když přijela ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Lidé se před hotelem Thermal začali scházet už kolem 15:00. Oproti posledním dnům, kdy byla velká horka, dnes počasí v lázeňském městě fanouškům filmu přálo. Teploty vystoupily asi na 27 stupňů. Pořadatelé festivalu navíc nainstalovali do billboardů před hotelem Thermal rozprašovače, které ještě pomohly zpříjemnit čekání na filmové celebrity. Mladé zdravotnice také lidem nalévaly vodu.

Julianne Mooreová přiletěla do Karlových Varů dnes krátce před 13:00. Hlavní hvězda letošního filmového festivalu se zúčastní pátečního slavnostního zahájení přehlídky a převezme při něm Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Julianne Mooreová započala hereckou kariéru v televizních seriálech, vstup do velkého filmového světa jí otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993. Postupně začaly přicházet pro Mooreovou nabídky jak do velkých komerčních titulů jako Dva v tom, Ztracený svět: Jurský park, Hannibal, Potomci lidí či Hunger Games: Síla vzdoru, tak i charakterní role, jež jí vynesly ceny. K těm patří tituly Big Lebowski, Magnolie, Daleko do nebe, Hodiny, Děcka jsou v pohodě nebo Mapy ke hvězdám.

První nominaci na Oscara pro ni znamenal snímek Hříšné noci z roku 1997; na cenu americké filmové akademie byla nominována pětkrát. Pátou nominaci za roli ženy trpící Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já z roku 2014 proměnila v zisk ceny. Je držitelkou tří Zlatých glóbů, mimo jiné za hlavní roli témže v dramatu, a šesti nominací na tuto cenu.

Osobní i filmové partnerství Mooreové a Freundlicha se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů z roku 1997, který byl Freundlichovým režijním debutem a od té doby se Mooreová pravidelně objevuje v jeho filmech.