RECENZE z festivalu ve Varech: V Yesterday zaujme Ed Sheeran, pocta Beatles se nekoná

Právě v okamžiku, když se ne příliš úspěšný, provinční písničkář Jack rozhoduje přes protesty své celoživotní kamarádky a jak brzy zjistíme i lásky Ellie, skončit s hraním ho porazí autobus právě ve chvíli, kdy na celém světě dojde k celosvětovému výpadku proudu. Když po návratu z nemocnice zahraje svým přátelům zcela náhodu píseň Yesterday, postupně zjišťuje, že Beatles nikdo nezná. Ani Gooogle! Obecně hrdinovo „googlování“ zde vždy pobaví. Svět nejenže nezná Beatles, ale ani Coca- Colu, cigarety a jak v závěru divák odhalí, ani Harryho Pottera! Tyto vsuvky jsou ve snímku velmi osvěžující.

Ale i tak má tato letní komedie spád. Jackova cesta za slávou na hudebním poli má své krkolomné uličky. Ať už je to jeho přítel, manažerka Ed Sheerana Debra, ale i samotný Ed.

Vtipné dialogy provází až poněkud mrazivé momenty z hudebního průmyslu. To vše kulminuje hudba. A o tu autorům asi především šlo. Poukázat na genialitu kapely Beatles. Kdybychom všichni opravdu zapomněli, že kdy existovali, byli by najednou zpátky! A opět bychom si rvali vlasy a šíleli při Perném dnu či Žluté ponorce. Závěrečný song Hey Jude vše podtrhl.

YESTERDAY Official Trailer (3:22) | zdroj: YouTube

Režisér Danny Boyle, podepsaný pod snímky jako Trainspotting či Milionář z chatrče, neodolatelně vystihl atmosféru hudebního světa, kdy při jakési honbě za slávou a i když to nazveme cestou za splněným snem, ztrácíme mnohdy sami sebe.

Skvělou volbou bylo i obsazení hlavní postavy Himeshem Patelem, který si zde i opravdu zazpíval. Narozen 1990, britský herec a zpěvák, prošel náročným konkurzem, kde si údajně střihl píseň od Coldplay se role zhostil výborně. Umí zaujmout, strhnou pozornost na sebe, ale dát prostor i ostatním a ještě být chvíli „vesnickým balíkem“, který je ale i velmi atraktivní.

Při nedávném udělování vysvědčení by tvůrci získali bezpochyby vyznamenání a pochvalu za stále nepřekonatelné užití toho pravého britského humoru, který paradoxně nejčastěji používá americká manažerka Eda Sheerena. Ten si zde zahrál sebe sama a nic si nezadal s profesionály. A navíc stojí za to zjistit, jaké má Ed zvonění na telefonu, ne?

Zkrátka pokud vám bude po shlédnutí tohoto filmu znít v uších All you need is love, film tak určitě splnil očekávání jeho tvůrců a vás příjemně naladí na probíhající léto.

Yesterday (komedie,Velká Británie, 2019) 112 min

Režie: Danny Boyle

Scénář: Richard Curtis

Kamera: Christopher Ross

Hudba: Daniel Pemberton

Hrají: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, Lamorne Morris, Sophia Di Martino, Joel Fry, Ellise Chappell, Dominic Coleman, Marjana Spivak, Atul Sharma, Jennifer Armour, Camille Chen

Hodnocení: 85%