Juliane Mooreová uvedla ve Varech film Otisky prstů, publikum aplaudovalo

V hledišti divadla byla i dcera Morreové a Freundlicha se svými kamarády. Herečka jí zamávala z pódia a podotkla, že film rozhodně neuvidí poprvé. Celovečerní debut Barta Freundlicha je příběhem o dysfunkční rodině, která se sejde o Dni díkůvzdání v rodinném domě v Maine. Některé z už dospělých dětí se vrací po dlouhých třech letech, odcizení rodičů je i tak nemile překvapí. Musí přehodnotit své místo v rodině, ale i vztahy mezi sebou a ostatními sourozenci.

JULIANNE MOORE - one of the all-time greats. Read all about her here: https://t.co/wCVXIwvFZq @KVIFF pic.twitter.com/UPG5x0qspU