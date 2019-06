Světlo mého života? Do filmu jsem dal svou rodičovskou zkušenost, prozradil Affleck

"Když se stanete rodičem, třeba takový obchodní dům rázem přestane být obchodním domem. Stane se nebezpečným místem, kde na vaše děti číhá spousta potenciálních únosců a dalších nebezpečí. Ve Světle mého života jsem to chtěl úplně vyostřit, svět tam je opravdu extrémně nebezpečný," řekl Affleck k novému filmu, jenž napsal, režíroval a zároveň si v něm zahrál i jednu z hlavních rolí.

Ztvárnil v něm otce jedenáctileté Rag, s níž putuje neutěšenou krajinou ve světě, v němž následkem neznámé choroby vymřely téměř všechny ženy.

Affleckovu dceru Rag ve filmu ztvárnila dvanáctiletá herečka Anna Pniowská, která s ním do Karlových Varů také dorazila. Na roli se podle jeho slov perfektně připravila, přečetla si i několik tlustých knih, které jí režisér dal k nastudování. Role ve Světle mého života pro ni byla v herecké kariéře úplně něčím novým.

"I tentokrát jsem se ale snažila představovat si, že se v té situaci ocitnu já sama, že jsem tou postavou. A spolupracovat na tom s Caseym bylo úžasně jednoduché," řekla Pniowská.

Affleck v Karlových Varech mluvil také o svém režijním celovečerním debutu I'm Still Here, který napsal spolu s hercem Joaquinem Phoenixem. "Tehdy jsem chtěl natočit něco, co bude působit jako reálné dokumentární záběry, jako něco, co se skutečně děje. Chtěl jsem, aby si diváci prožili trapnost jednotlivých situací, a skutečně film vyvolal do určité míry zděšení. Světlo mého života je úplně z opačného spektra filmové tvorby, je to po všech stránkách klasická kinematografie," řekl Affleck.

Snímek I'm Still Here sleduje události a život Joaquina Phoenixe po oznámení konce herecké kariéry v roce 2008. Phoenix tehdy prohlásil, že se místo herectví hodlá věnovat hip-hopu. V roli pro Affleckův film zůstával po dobu i při všech svých veřejných vystoupeních, fiktivní dokument zachycuje jeho výstřední, skandální chování, včetně diskutovaného rozhovoru s Davidem Lettermanem.

Projekci Světla mého života dnes Affleck s Pniowskou osobně v Karlových Varech uvedli. Diváci ho ještě budou mít šanci zhlédnout v úterý v Národním domě a v pátek v karlovarském městském divadle.