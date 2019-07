O Oscarech budou rozhodovat také tři Češi, je mezi nimi i Třeštíková

Pokud pozvání akademie přijmou, stanou se nově členy také americká zpěvačka Lady Gaga, americký herec Sterling K. Brown, švédský herec Alexander Skarsgard, legenda francouzského filmu a divadla Jean-Louis Trintignant, britští herci Claire Foyová a Tom Holland či zpěvačka Adele. Přijme-li většina z 843 pozvaných umělců, přesáhne počet členů akademie 9000.

Padesát procent umělců, které akademie vyzvala, aby se stali jejími členy, jsou letos ženy. V deseti ze 17 uměleckých skupin, jako jsou herectví, režie či scenáristika, ženy dokonce dostaly více pozvánek než muži. Necelou třetinu pozvaných (29 procent) pak tvoří lidé z etnických menšin. Celkem pochází možní budoucí členové akademie z 59 zemí světa včetně Česka. Na seznamu pozvaných je 21 držitelů ceny Oscar.

Pokud všichni umělci pozvání přijmou, zvýší se podíl žen v akademii na 32 procent oproti 25 procentům v roce 2015. Podíl filmařů neevropského původu by se zvýšil z osmi na 16 procent.

Členové Akademie filmového umění a věd se mohou podílet na výběru držitelů prestižních cen Oscar. Ty se budou v příštím roce udílet o něco dříve než v minulých letech, už 9. února.

Filmařka Helena Třeštíková si věhlas vydobyla především svou časosběrnou metodou natáčení v průběhu mnoha let. Tak vznikly například její Manželské etudy, Deset let v životě mladého muže, René či Katka. Americká akademie u jména Třeštíkové uvedla filmy Manželské etudy a Marcela.

Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.

Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD