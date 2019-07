Do Varů dorazil bývalý komorník Freddieho Mercuryho, pochlubil se svou češtinou

"Atmosféra v Karlových Varech je opravdu úžasná. Mám bohužel dnes i zítra nabitý program, takže žádné filmy nestihnu. Předpokládám ale, že se sem vrátím příští rok," řekl Freestone při autogramiádě. Fanoušci si od něj nechali podepsat knihy o frontmanovi skupiny Queen Freddiem Mercurym.

Čtyřiašedesátiletý Freestone žije už 15 let v České republice, aktuálně na Královéhradecku. S fanoušky si popovídal i v češtině, kterou se stále učí. Ze svého programu na léto prozradil například to, že se v okolí svého bydliště chystá na projekci Bohemian Rhapsody v letním kině.

"Je to neuvěřitelné, promítají to opravdu všude. Sám jsem ten film viděl už pětkrát a vím, že v Česku se stal opravdu hodně populárním, vidělo ho snad 20 nebo 30 procent všech obyvatel, což je velmi vysoké číslo," řekl Freestone.

Od filmu sám měl velká očekávání, obrovský úspěch, který film nakonec sklidil, podle něj ale neočekávali ani sami tvůrci.

Peter Freestone působil jako garderobiér britského Královského baletu, později se stal osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho, se kterým spolupracoval až do zpěvákovy smrti v roce 1991. V roce 2016 se jako spoluautor podílel na vzniku libreta pro baletní inscenaci Queen - The Show Must Go On, kterou uvedlo Moravské divadlo v Olomouci.