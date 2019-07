Kauza České zbrojovky štěpí Karlovy Vary. Umělcům se vysmáli Čtvrtníček i Spáčilová

„Festival systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv. Zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se kvůli represivním režimům nemohou svobodně vyjadřovat a točit. Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala,“ stojí v dopise, pod který se podepsali režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová.

Umělci se odkazují na zprávy společnosti zaměřené na ochranu lidských práv Amnesty International, podle které oficiální sponzor festivalu v minulosti porušoval kodex EU o obchodu se zbraněmi. „Jsme přesvědčeni, že lidská práva by měla vždy stát nad byznysem,“ píší signatáři v dopise s apelem, aby se festival příští rok konal bez podpory České zbrojovky. „„Mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější největší oslavy filmu v České republice,“ napsali.

Ne všichni z umělecké komunity však tyto postoje sdílí. Herec Petr Čtvrtníček se signatářům vysmál ve videu, které koluje po sociálních sítích. „Sorry, že tam s váma nemůžu bejt, ale já jedu do zbrojovky. Vybrat si novou pistoli,“ uvádí ve videu herec, která si váží „týhletý zbrojovky, tý naší strojírny, která nám dělá dobrý jméno už od první répy“. Čtvrtníček vyzývá signatáře, aby, kdyby „si náhodou místo toho svýho breku chtěli pořádně zapicat“ šli do „našeho“ střeleckého klubu, kde mají „vždycky dveře otevřený.“

Festival svou spolupráci s Českou zbrojovkou obhajuje. „Právě tradiční české firmy a značky, včetně České zbrojovky, pomohly v loňském roce, po odchodu generálního partnera pouhé tři měsíce před začátkem přehlídky, zabezpečit její konání a festival pro filmaře i diváky udržet,“ píše se v oficiálním prohlášení. Hlavní sponzor festivalu, společnost ČEZ, minulý rok uvedl, že už jej nebude dále podporovat.

„Česká zbrojovka podporuje celou řadu kulturních akcí, věnuje prostředky charitativním nadacím a fondům solidarity a pomáhá tak potřebným ve složitých životních situacích. Pravidla podnikatelské činnosti deklaruje ve vlastním, veřejně dostupném Etickém kodexu,“ stojí dále v tiskovém prohlášení. MFF KV upozorňuje, že firma založená v roce 1936 „patří k těm, které představují základy domácího strojírenského průmyslu.“

Za firmu se postavila i Hospodářská komora. „„Společnost striktně dodržuje národní i mezinárodní zákony i svůj vlastní Etický kodex, který nastavuje velmi přísná pravidla obchodního styku. Její výroba a vývoz jsou v souladu se všemi v České republice udělovanými licencemi a politikou ČR i Evropské unie v oblasti obranného průmyslu,“ uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

K věci se vyjádřila i asi nejznámější filmová kritička, Mirka Spáčilová. Podle ní by se umělci měli nabídnout, že na případný výpadek financí složí sami. „Ať už to dopadne jakkoli, dvě věci by měly mít přednost. Zaprvé smlouvy a zadruhé zásady slušného vychování, podle nichž se hostiteli děkuje a pokud nám jeho káva zrovna nevoněla, necháme si to pro sebe,“ píše ve své glose pro server iDNES.cz Spáčilová.

Opačného názoru je její kolegyně z branže, filmová kritička magazínu Respekt, Jindřiška Bláhová. Podle ní si některé firmy sponzoringem a podporou kulturních akcí často kupují odpustky za své eticky pochybné obchodní praktiky. Festival by to dle kritičky měl vzít v úvahu a vybírat si takové partnery, u kterých to nehrozí. Inspirací by mu mohl být např. irský festival tradiční hudby Fleadh Cheoil odmítl peníze společnosti Shell,

Podle Spáčilové však celá kauza ukazuje na obtíže sponzoringu kulturních akcí. Kdyby tak činil výhradně stát, budou se dle kritičky rozčilovat jak daňoví poplatníci, „jednak dost možná i sami umělci, kteří přece současnou vládu i ministra kultury tvrdě kritizují.“ A v případě výhradně soukromého sponzoringu by stále existovaly pochybnosti, že je stavěn byznys nad ideje, tvrdí Spáčilová.