Jednou a dost. Tarantino přehodnocuje svůj odchod do režisérského důchodu

Tarantinův plánovaný odchod není žádným velkým překvapením. Režisér se už několikrát vyjádřil, že to s koncem myslí vážně. Jediné, co se za tu dobu změnilo, byl počet filmů na Tarantinově kontě. Zatímco někteří fanoušci pochybují, že se Tarantino vzdá režie, z nového rozhovoru pro magazín GQ Australia, to vypadá opačně.



„Když přijde řeč na celovečerní filmy, tak si myslím, že jsem došel na konec cesty. Vidím se jako autor knih o filmu a taky začínám psát divadelní hry, takže jsem neustále kreativní. Jen si myslím, že jsem filmům dal už dost,” řekl Tarantino.



Očekávaný snímek Tenkrát v Hollywoodu je Tarantinovým milostným dopisem filmařské éře, do níž se jako mladý kluk zamiloval. Ve filmu se objeví hollywoodská esa jako Leonardo DiCaprio, Brad Pitt nebo Margot Robbie. Premiéra proběhla letos v květnu na festivalu v Cannes, kde se dočkala pozitivního přijetí. Ostatně Tarantino na své novince pracoval posledních šest let a představuje pro něj nejosobnější počin jeho kariéry.

Tenkrát v Hollywoodu (2019) HD trailer (2:29) | zdroj: YouTube

„Pokud bude Tenkrát v Hollywoodu dobře přijat, možná se nedostanu ani k plánovaným 10. Možná, že skončím právě teď nebo možná skončím s náskokem. Ještě uvidíme,”dodal tvůrce.



Tarantino si nedělá legraci, tedy alespoň podle Brada Pitta. Herec, který se objevil ve snímku Hanební parchanti, řekl magazínu GQ následující: „Nemyslím si, že blafuje. Myslím to smrtelně vážně. Mě se to na něm libí, protože rozumí tomu, kdy režisér pomalu vypadává ze hry. Na druhou stranu má spoustu jiných plánů, takže se s ním nebudeme muset rozloučit na dlouho.”



Tarantinův cíl dosáhnout deseti celovečerních filmů šokoval nejen fanoušky, ale také i jeho kamarády včetně legendárního režiséra Paula Thomase Andersona. Během tiskové konference k filmu Nit z Přízraků Anderson prohlásil, že nerozumí Tarantinově filozofii, zvlášť když tolik miluje umění režie.

“Vím, že Quentin rád říká, že po 10 filmech končí, ale já bych něčeho takového nebyl schopný. Nechápu, jak něco takového může vůbec říct nebo jak se může brát vážně, když to říká. Já chci pokračovat tak dlouho, dokud budu schopný to dělat,” řekl Anderson.



O výsledku “zatím” posledního Tarantinova filmu se dozvíme za necelý měsíc, kdy Tenkrát v Hollywoodu vezme útokem naše kina. Opravdový konec je stále ve hvězdách.