Éra rozmaru je u konce. Společnost Netflix má v plánu být vybíravější

Na konci června se sešel ředitel obsahu společnosti Netflix Ted Sarandos s vysoce postavenými představiteli televizního a filmového průmyslu, kde s nimi rozebíral nový plán. Netflix by podle plánu měl být více vybíravý a rozvážnější než doposud. Budoucnost originálního obsahu bude záležet na jeho schopnosti přitáhnout velký počet diváků, nikoliv na tom, aby společnosti nutně vynesla pozitivní kritiky nebo ocenění v prestižních cenách.



Sarandos se při svých tvrzeních opírá o akční drama Triple Frontier, v němž se objevili herci jako Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam a další. Tento film šel do vybraných kin 6. března, ještě předtím, než se byl ke shlédnutí na platformě. Samotný rozpočet na thriller činil ohromných 115 milionů dolarů, což je mnohonásobně víc než by kdejaké Hollywoodské studio zaplatilo za film značený známkou R-rated.



„Jsme neuvěřitelně pyšní na výsledky Triple Frontier, jednoho z našich nejpopulárnějších originálních filmů. Šedesát tři milionů domácností vidělo tento film, od doby, kdy jsme jej v březnu dali k dispozici. Těšíme se, že v budoucnu budeme pracovat na více projektech s tímto talentovaným týmem a jeho režisérem J.C. Chandorem,” řekl v červnu Sarandos.



Mluvčí Netflixu odmítl komentovat či upřesnit specifika interního měření, nicméně prohlásil, že společnost používá sledovanost jako měřítko k rozpočtu daného projektu a zároveň hledá způsoby, jak se v budoucnu zlepšit. „Zatím jsme nezměnili rozpočet našeho obsahu, ani jsme nijak zvlášť nezměnili přístup, do čeho investujeme,” dodal mluvčí.



Netflix minulosti provedl několik nevydařených kroků do prázdna jako třeba se seriálem Baze Luhrmanna The Get Down, jehož první řada vyšla na 120 milionů dolarů. To samé můžeme říci i o dobrodružném seriálu Marco Polo s cenovkou 200 milionů dolarů, avšak mizivým dosahem mezi diváky a nepříliš příznivým hodnocením.



Někdy se pro změnu velké investice vydaří. Důkazem tomu je seriál The Crown, kde jedna epizoda vyšla na 10 milionů dolarů nebo s populárním filmem Bright (90 milionů dolarů). Netrpělivě se čeká na výsledek chystaného filmu Martina Scorsese s názvem The Irishman, jenž by měl doputovat na obrazovky na podzim tohoto roku. Rozpočet se vyšplhal až na neuvěřitelných 150 milionů dolarů.



Na Netflixu je zajímavé sledovat jeho vývoj napříč lety. I když produkce obsahu nijak zvlášť neklesá, zdá se, že společnost přeci jen pečlivě vybírá do čeho pustit kačku a do čeho nikoliv. Každopádně nás čekají ještě velké změny.