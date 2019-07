Petr Kolečko představil trailer své komedie Přes prsty

Ač i plakát svádí k představám o sportovním filmu z prostředí beach volejbalu, podle tvůrců i traileru je tady sport až ve druhém plánu. „Nejvíc je ten film asi o tom, že i když je člověk kretén, tak by měl v životě dostat druhou šanci, aby ho měl někdo rád. To je ryze autobiografická rovina. Druhé téma je pak křehkost ženského přátelství,“vysvětlil Petr Kolečko s tím, že sportovní prostředí si ve svých scénářích (např. Okresní přebor, Vyšehrad, Lajna) vybírá hlavně proto, že ho baví.

Přes prsty (2019) oficiální HD trailer (2:04) | zdroj: YouTube

„A taky je to poměrně srozumitelný svět. Všichni vědí, o co postavám jde, odkud kam jdou, a překážky, které překonávají na cestě k vítězství, potom dělají ten film filmem,“ dodal Kolečko, který si tak poprvé vyzkoušel i režisérské křeslo.



Hlavní postavy filmu ztvárnily Petra Hřebíčková a Denisa Nesvačilová. „Petra pro nás byla jasnou volbou už kvůli zkušenosti s žánrem romantické komedie a díky svým hereckým schopnostem. Denisa prošla výběrem a myslím, že i to byla skvělá volba,“ svěřil se tvůrce s tím, že tentokrát nejsou dialogy až tak ostré, jak je u něj zvykem. „Tentokrát nám šlo opravdu víc o téma lásky, než o humor. Ale samozřejmě tam je i ten,“dodal.



Snímek přes prsty přijel představit den před svou svatbou herec Jiří Langmajer, který ve filmu hraje dost zásadní roli správce volejbalového hřiště Rudu. Menší, ale o to víc nepřehlédnutelnou roli přítele jedné z hráček uvedl také Jakub Prachař. Slovenskou protihráčku ústřední dvojice představila Radka Pavlovčinová.



Tvůrci odtajnili také část ústřední písně filmu, kterou složil zpěvák, skladatel a producent Marcell. Ten spolupracuje například s Debbie, Lenny nebo Adamem Mišíkem, tady ovšem sáhl po „slavici“ Lucii Bílé. Vznikl tak song s názvem Tvůj svět.



V dalších rolích se ve filmu objeví také například Vojtěch Dyk, Marek Taclík, Igor Chmela,Jaromír Nosek, Zdena Hadrbolcová, Kristina Greppelová, Marian Miezga, Milan Mikulčík, Jakub Gottwald, Leoš Nohači Mirai Navrátil.



Romantická komedie Přes prsty se natáčela loni v září zejména v Praze a okolí s dotáčkami v červnu tohoto roku v Ostravě, kde se konal turnaj světové série FIVB v beach volejbalu. V českých kinech bude mít film premiéru 29. srpna.