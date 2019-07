Agnieszka Holland dotočila Šarlatána s Ivanem Trojanem

Poslední klapka filmu Šarlatán patřila mladé verzi léčitele Jana Mikoláška, osmnáctiletému Josefu Trojanovi. Jelikož jde o životopisné drama inspirované léčitelem, který zasvětil svůj život péči o nemocné, právě on ztvárnil „šarlatána“ v nejmladším věku, kdy na své léčitelské schopnosti přichází a učí se od jiných. Dalších několik desítek let života již potom obsáhl Ivan Trojan.

„Myslím si, že je to nejlepší scénář, jaký kdy Marek Epstein napsal. Zároveň to bylo to nejnáročnější, co jsem kdy točil. Obsáhl jsem tři věková období, ta postava je velmi rozporuplná a scénář se pohyboval v několika časových rovinách, takže jsem musel být velmi dobře připravený,“svěřil se Ivan Trojan.

Janu Mikoláškovi prošly za život rukama miliony lidí, jak sám uváděl ve svých biografiích. „Jeho schopnosti a určitou jinakost lidé obdivovali, ale mnohdy také nepřijímali. Vznikalo tam tak drama, odehrávající se mezi ním a okolním světem. A ovlivňovalo jej také jeho vnitřní drama… Uměl pomoct lidem, ale zároveň si uvědomoval, že potřebuje pomoct i sám sobě,“ vysvětlil herec, který byl na tuto roli pro Agnieszku Holland jasnou volbou.

Herecký ansámbl a Agnieszky Holland v Karlových Varech | foto: CinemArt

Výraznou roli léčitelova asistenta si zahrál slovenský herec Juraj Loj. „Nikdy jsem nehrál postavu takového rozsahu a v životě by mě nenapadlo, že moje, v tomto ohledu, filmová prvotina bude právě s Agnieszkou Holland a Ivanem Trojanem. Je to práce snů pro mnoho herců, obrovská zkušenost,“vysvětlil Loj, který si velmi pochvaloval i celý štáb. „Od začátku natáčení jsem si všímal určité celoštábové soutředěnosti na film. Všichni od osvětlovačů, zvukařů, kameramanů až po herce přesně věděli, co mají dělat, a ten organismus pak společně za ten projekt dýchal. Když se točila nějaká těžší scéna, měl jsem pocit, že jsou všichni uvnitř ní a soustředí se spolu s herci,“dodal.



Obrovskou zásluhu na tom má samozřejmě Agnieszka Holland, kterou celý štáb zbožňoval. „Je to obrovská osobnost, neskutečně vitální žena, která dává strašně moc energie do projektu i všem ostatním, je to takový hnací motor,“dodal Juraj Loj o ženě, jež za svůj film Hořící keř z roku 2013 získala Českého lva za nejlepší režii a zároveň cenu filmových fanoušků i Cenu filmové kritiky. Polská režisérka u nás v roce 1971 absolvovala pražskou FAMU.

Martin Myšička a Josef Trojan | foto: CinemArt

„Mám velmi dobrou zkušenost s českými štáby. Možná k tomu přispívá i fakt, že jsem sama tak trochu Češka, znám tuhle zemi, mám tady nějakou minulost, mluvím česky, všichni mě tady berou za svou, takže točit tady je vždy velmi příjemné,“odpověděla režisérka Agnieszka Hollandna otázku, jak se jí pracovalo v České republice. „Bylo to velmi šťastné natáčení, fantastický štáb, skvělí herci, teď ještě uvidíme, co se nám z toho podaří sestřihat,“dodala režisérka, která s krátkou zastávkou na MFF Karlovy Vary odjela do Francie, kde momentálně se střihačem Pavlem Hrdličkou a hudebním skladatelem Antoni Komasa Lazarkiewiczemna materiálu pracuje. První verze střihu by měla být hotová na podzim.



Do českých kin by měl snímek dorazit počátkem příštího roku, českým distributorem je společnost CinemArt, o světovou distribuci se stará Films Boutique. Snímek Šarlatán produkuje společnost Marlene Film Production producentky Šárky Cimbalové.