RECENZE: Uberem na lovu zločinců. Šílená jízda Spolujízda je komedie na jedno použití

Čerstvá laserová operace očí, nešťastně načasovaná na den největší drogové předávky, donutí drsného detektiva Vica Manninga (Dave Bautista), aby si objednal služby společnosti Uber. K vlastnímu zklamání nerudného policistu vyzvedne upovídaný a zženštilý poseroutka Stu (Kumail Nanjiani). A buddy-cop komedie pro 21. století je na světě.

trailer Spolujízda | zdroj: YouTube

Spolujízda sází na dvě věci. Absurdní scénář, nad kterým nesmíte moc přemýšlet, a u kterého je nutné jen se nechat unášet z jedné bláznivé scény do druhé, a komediální souhru ústředního dua. Oba herci přitom hrají své standardní typy – bývalý wrestler Bautista, kterého nejvíce proslavila role Draxe ve Strážcích galaxie, hraje potetovaného drsňáka ze staré školy, kterého jeho otec nikdy neobjal a on proto všechny situace řeší „jako muž“, a stand-up komik Nanjiani, pro změnu známý díky skvělé nezávislé a výrazně autobiografické komedii Pěkně blbě, předvádí upištěného moderního muže, který se vyžívá ve sdílení svých pocitů, ale se kterým zametá každý, koho kdy potká. Jak bývá zvykem, můžeme se těšit na postupné sbližování obou postav a i to, že se od sebe oba parťáci leccos naučí.

Nanjiani s Bautistou si spolu sedli skvěle. Jejich chemie a špičkování je to, co táhne film dopředu. Obě jejich postavy navíc žijí své životy i mimo toto malé, střílením a honičkami prodchnuté dobrodružství, takže není těžké si je oblíbit a ztotožnit se s jejich všedními problémy – tedy minimálně v rámci žánru. Potěší i to, že jsou vtipy rovnoměrně rozmístěné na celou plochu filmu, takže se vyloženě nedočkáte hluchých míst.

Rozhodně ale nečekejte systém co hláška, to perla. Některé motivy film ždíme, co to jde, takže po chvíli poněkud ztratí na šmrncu. Kolikrát otravuje a z děje vyruší také Nanjianiho pištění, které už je přeci jen trochu za hranicí dobrého vkusu. Zklame také akční složka. U podobných filmů se sice nedá čekat nějaký velký zázrak, na druhou stranu když máte v roli hlavního hrdiny bývalého profesionálního wrestlera a do role záporáka obsadíte experta na bojová umění Iko Uwaise, je kombinace odfláknuté choreografie a zběsilého střihu, ze kterého někdy doslova bolí hlava, vyloženě zklamáním.

Na Spolujízdě není moc co analyzovat. Jde o ideální spotřební komedii, která v divákovi dlouho nezůstane, ale na níž se jistě (pokud jde o jeho typ humoru) rád podívá vždy, když na ni omylem narazí v televizi. Návštěva kina pak s sebou nenese žádnou přidanou hodnotu, utracených peněz ale nejspíš litovat nebudete. Pokud jste tedy moderní liberál s láskou ke starým dobrým parťáckým komediím, jde o film určený přesně pro vás.

Celkové hodnocení: 70 %

Stuber (2019)

Hrají: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Betty Gilpin, Iko Uwais, Joshua Mikel, Amin Joseph, Karen Gillian a další

Režie: Michael Dowse

Scénář: Tripper Clancy

Kamera: Bobby Shore

Hudba: Joseph Trapanese

USA / 94 minut / akční, komedie