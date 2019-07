Bude příští Bond žena, nebo černoch? Agenta 007 by dokonce měla ztvárnit černoška

Podle britského bulvárního listu Daily Mail s ideou přišla feministická scenáristka Phoebe Waller-Bridgeová. Napsala scénu, ve které si Bonda (Craiga) z Jamajky, kde si užívá výslužbu, povolá kvůli globální krizi vůdce britských tajných služeb známý jako M (Ralph Fiennes). Na začátku filmu M zavolá agenta „007“ do své kanceláře, ale místo Craiga vstoupí Lynchová, známá z nedávného komerčního hitu, komiksovky Captain Marvel z dílny filmového studia Marvel.

„Je to moment, kdy divákům spadne popkorn. Bond je stále Bondem, ale byl nahrazen touhle nádhernou ženou,“ řekl listu zdroj údajně obeznámený s natáčením filmu.

Bond se jí prý okamžitě pokusí svést, ale emancipovaná agentka se zdá být proti jeho svůdnému šarmu imunní. „Bond, samozřejmě, je sexuálně přitahován touto novou ženskou 007 a zkouší své obvyklé sváděcí triky, ale je zmatený, když nefungují na brilantní, mladé černošce, která v podstatě kvůli němu otáčí oči v sloup a nemá zájem skočit do jeho postele. No, určitě ne na začátku,“ tvrdí zdroj.

Ohledně Bonda se vedla nedávno horlivá diskuze, zda je díky svému machismu, který některým divákům se může zdát sexistický, ještě relevantní. Podle Waller-Bridgeové stále je, jen musí „vyrůst“ a jednat s ženami správně. To nicméně neznamená, že musí být mimo svůj po dekády let budovaný charakter.

Aby lépe odpovídal současné multikulturní době a stále sílícím požadavkům na zahrnutí minorit ve filmových dílech, ozývaly se hlasy, že by Bonda mohl hrát černoch. Favoritem je herec Idris Elba, představitel boha Heimdalla z marvelovských filmů. Podle odborníků je však na roli Bonda už příliš starý.

Craig sám by se nebránil tomu, aby jej v úloze nejslavnějšího agenta nahradil herec jiné pleti – či dokonce pohlaví. „Myslím, že by měli vzít v potaz všechny... včetně žen či černochů,“ citoval jej britský deník Mirror.

Zatímco odpůrci multikulturalismu za tímto krokem mohou vidět zhoubnou ideologii politické korektnosti, skutečnost může být mnohem pragmatičtější. Komiksové trháky, ve kterých byla titulní hrdinka žena, jako právě Captain Marvel či Wonder Woman, stejně jako taktéž v USA neuvěřitelně výdělečný Black Panther, který se stal kulturní událost mezi afroamerickou komunitou, byly obrovskými komerčními hity.

Producenti by to nepochybně rádi dosáhli podobného efektu i v případě Bonda. Český filmový web Moviezone upozorňuje, že producenti sérii by rádi Bondovský vesmír rozšířili po vzoru marvelovek. Lze očekávat, že by z černošské 007 rádi udělili podobnou atraktivní postavu jako je Black Panther či Captain Marvel.