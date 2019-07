Zemřela Jana Kopecká, vdova po slavném českém herci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 80 let zemřela po dlouhé těžké nemoci 9. července v Praze Jana Kopecká, vdova po českém herci Miloši Kopeckém. ČTK to dnes řekl s odkazem na rodinu publicista Pavel Kovář, autor dvou životopisných publikací o oblíbeném herci. Jana Kopecká byla tanečnice a herečka, působila přes dvě desítky let na scéně Divadla ABC a objevila se mimo jiné ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Dáma na kolejích, Noc na Karlštejně, Hvězda padá vzhůru nebo Lásky mezi kapkami deště.