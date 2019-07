RECENZE: Katastrofa jménem Lví král. Stejný jako jednička, jen bez života, barev a duše

Kdo by neznal Lvího krále. Pro generaci dětí narozených mezi lety 1985 a 2000 jde o absolutní klasiku, pro jejich rodiče o velmi povedený animák, který si mohli užít společně se svými ratolestmi. A milovníci klasické literatury v něm jistě rozpoznají variaci na Hamleta. Snímek se silným příběhem, komplexním poselstvím, sympatickými postavami a životem překypujícími muzikálovými čísly od Tima Rice a Eltona Johna se nejspíš nedá vylepšit. Nabízejí se proto dvě varianty – udělat ho vůči originálu velmi odlišný, nebo ho v podstatě zrekonstruovat v poměru 1:1. U Disneyho (bohužel) zvolili variantu č. 2.

Bohužel zejména z toho důvodu, že se tím pádem nový film srovnání s originálem prostě nevyhne. Jestliže máte všechny scénky zaryté hluboko pod kůži, můžete se snažit sebevíc, ale stejně budete simultánně sledovat dva filmy – ten na plátně a ten ve vaší paměti. Stejná hudba, téměř stejné dialogy a častokrát i tytéž záběry hned od úvodního songu Circle of Life jasně říkají: „Víme, že Lví král je jen jeden, a proto ho tu máte znovu, jen v realistickém podání.“ Pro někoho vysněný remake, pro jiného nenápaditý pokus hrát na nostalgickou strunu.

Komentovat kvalitu příběhu a scénáře tak v tomto případě nemá smysl – vše je téměř stejné jako v případě 25 let starého originálu. Půlhodina přidaného materiálu se většinou omezuje na protahování původních scén a vatu, která příběh neprohlubuje vůbec a charaktery jen částečně. Stejně tak je nejspíš zbytečné chválit počítačové mágy z Lucasfilmu. Jejich savana vypadá velmi realisticky – od prvního chlupu na lví hřívě až po poslední stéblo trávy kdesi v pozadí. (Problematickým tak zůstává jen samotné „mluvení“ postav, o tom ale až níže.)

Výborné je také obsazení. Co herec, to persona s nezaměnitelným hlasem, přičemž z davu vystupují zejména James Earl Jones, Seth Rogen, Keegan-Michael Key či britský neurotik John Oliver. Že jde z většiny o komiky, také o něčem vypovídá. Jestli se totiž nový Lví král v něčem povedl, je to jeho komediální stránka. Timon a Pumba i hyeny Kamari a Azizi (možná i díky tomu, že jejich dialogy jsou z většiny napsané znovu, svým představitelům přímo na tělo… případně že jde o improvizaci herců přímo na place) baví. Jejich hašteření, špičkování i běžné poznatky o životě dávají filmu svěží příchuť.

Čeho naopak ubylo, jsou hudební a taneční čísla. Je to logické, originál hned několikrát v podstatě přepne do módu broadwayského muzikálu a jako takový by v nové, realistické verzi nefungoval. Zpívá se sice i tady, ale zdaleka ne tak sebevědomě a kolikrát spíš z nutnosti, než nadšení filmařů pro žánr. Toto opět bude pro někoho výhodou, ale pro ostatní ztrátou něčeho, co dělá klasiku klasikou.

Stejně tak vyvstává otázka, nakolik se diváci dokážou smířit s mluvícími fotorealistickými zvířaty. Protože postavy filmu spadají v míře realističnosti přesně na dno tzv. uncanny valley (tísnivého údolí). Jinými slovy – vidět více méně normálního lva, jak pohybuje rty, je znepokojující zážitek, který mate lidský mozek a útočí na jeho primární instinkty. A tentokrát jsou mluvící zvířata ještě divnější než u 3 roky staré Knihy džunglí.

Kruh života se uzavřel a zbortil sám do sebe. Lví král připomíná čerstvou mrtvolu, kterou u Disneyho vyzvedli z márnice a přivázali ji na šňůrky. Ať už ale se svou morbidní marionetou tancují sebevíc, život v ní ne a ne probudit.

Celkové hodnocení: 40 %

The Lion King (2019)

Hrají: Donald Glover, Seth Rogen, James Earl Jones, Billy Eichner, Keegan-Michael Key, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Beyoncé Knowles-Carter, John Oliver a další

Režie: Jon Favreau

Scénář: Jeff Nathanson

Kamera: Caleb Deschanel

Hudba: Hans Zimmer, Elton John, Tim Rice

USA / 118 minut / dobrodružný, drama, muzikál, animovaný