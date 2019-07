V Česku se natáčí první fantasy pohádka, bude v ní mnoho digitálních efektů

Pohádka vypráví příběh o princezně Elleně, která uvízne v jednom stále se opakujícím dni. "Tento motiv je známý ze zahraničních produkcí. Nikdy jsme ho ale v český produkci neměli, a už vůbec ne v pohádce. Pro mě to tedy bylo lákavé přivést ho do pohádky," uvedl Kubík. "Příběh musí být na prvním místě. Jedním krokem jdeme trochu ke starým českým pohádkám a druhým do fantasy," dodal.

Roli princezny Elleny získala slovenská herečka Natalia Germani. "Jsem poprvé v roli princezny. Pro mě je zajímavé, že to není klasická pyšná princezna. Postavy jsou normální lidé, nejsou to karikatury. Stýkají se s normálním problémy, tedy až na ty fantasy prvky. A snaží se vše řešit lidskou cestou," řekla.

Princezna v pohádce bojuje se zlým prokletím. "Ne vždy, ale ve většině pohádek je princezna pouze okrasou prince. A tady je to naopak, není to klasická pohádka," uvedla Křenková. Ve filmu si zahraje princezninu nejlepší přítelkyni alchymistku. Roli prince získal Marek Lambora.

Scénárista a hudební skladatel Lukáš Daniel Petřík slibuje více fantasy prvků, více akce a dobrodružných scén, než bývá v klasických pohádkách.

Producentem filmu je Viktor Krištof, který se podílí také na natáčení filmu o Janu Žižkovi. Pohádka se natáčí na mnoha lokacích, například na zámku v Sobotíně nebo hradě Točníku.