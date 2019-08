RECENZE: Rychle a zběsile 8 1/2: Sympaťáci Hobbs a Shaw po sobě hází hlášky, bomby i auta. A bojují s kyborgem…

Zlotřilý fantatik Brixton (Idris Elba) totiž pase po všemocném macguffinviru, který dokáže méně odolným jedincům rozpustit vnitřnosti. Problém je, že virus Brixtonovi přímo před nosem ukradla nejmladší z shawovic famílie Hattie (Vanessa Kirby). A právě tehdy musí na scénu přijít samoiský Thor Luke Hobbs (Dwayne The Rock Johnson) a britský elegán Deckard Shaw (Jason Statham). A pokud si říkáte: „Počkat! Nebyla tahle série o pouličním závodění?“ asi jste žili posledních 10 let pod kamenem.

trailer Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw | zdroj: YouTube

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw ze všeho nejvíc připomíná sérii Mission: Impossible (první polovina zápletky je pak přímo do očí bijící vykrádačkou na M:I 2). Jen místo Toma Cruise a jeho patentního běhání tu máme bývalého wrestlera Johnsona a jeho neméně patentní obočí. Jinak se ale vedlejší eskapády elitního policajta Hobbse a napraveného záporáka ze sedmého dílu Shawa drží stylu hlavní série. Hodně se hláškuje, popichuje a vůbec mluví, hodně se jezdí auty, hodně se bojuje a opravdu, ale opravdu hodně se klade důraz na rodinu. A hlavně je všechno zveličené na 120 %, nic nedává smysl a proti vší logice to neskutečně baví.

A tentokrát to baví hlavně díky ústřední dvojici, skvěle doplněné Vanessou Kirby. Je sice pravda, že v podstatě každý, jak už je u Rychle a zběsile zvykem, ve filmu hraje sám sebe (Kirby výjimkou), ale ústřední trio má velmi dobrou chemii a scénář jim dává prostor jak pro komediální popichování, tak i dramatičtější vztahové peripetie. Důraz na rodinu a pochroumané vztahy mezi jejími členy je sice poněkud zjednodušený, ale v rámci žánru akčních výplachů funguje velmi slušně.

Koho nezajímá tisíc a jedna variace na výhružku nakopu tě tam, kam slunce nesvítí (a že jsou některé skutečně nápadité a vtipné), ale chce pořádnou poctivou akci, přijde si také na své. Je sice pravda, že hlavně pěstní souboje nejsou žádná sláva a choreografie u nich znatelně pokulhává (na to, že má film na svědomí David Leitch, spolurežisér prvního Johna Wicka a bývalý kaskadér, jde možná skoro až o ostudu), na druhou stranu nejsou ani nejhorší a ztratí se ve vší ostatní, ad absurdum dohnané akci, při níž náklaďáky projíždějí skrz zdi staré elektrárny, řetězy propojená auta se snaží zahákovat a stáhnout z oblohy vrtulník a kdy každá druhá scéna končí obřím výbuchem.

Největší slabinou filmu je opět antagonista. Idris Elba může být charismatický, jak chce, ale stejně jde nakonec jen o dalšího zfanatizovaného bioteroristu, který chce zachránit lidskou rasu tím, že ji téměř zničí a oddělí tak zrno od plev. O to nudnější záporák to je, že tentokrát ani nejde o jeho plán, ale že jeho biotechnologicky zdokonalené tělo, které z něho dělá „černého Supermana“, je jen loutka tajné machiavellistické organizace. O té se samozřejmě dozvíme jen to, že se o ní něco dozvíme v příštích dílech.

Pokud jste fandy této po všech stránkách zběsilé série, pokud vás (ironicky i neironicky) baví přihlouplé akčňáky, nebo pokud vám leží v žaludku, že žebříčku nejvýdělečnějších filmů roku vládne pětice disneyovských hitů, bude Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw přesně pro vás. V rámci tupých akčních béček jde momentálně o nepřekonatelnou špičku žánru.

Celkové hodnocení: 75 %

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Hrají: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eiza González, Eddie Marsana, Helen Mirren, Ryan Reynolds a další

Režie: David Leitch

Scénář: Chris Morgan

Kamera: Jonathan Sela

Hudba: Tyler Bates

USA / 134 minut / akční, thriller, krimi