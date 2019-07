Zemřela herečka Russi Taylorová, hlas myšky Minnie

Taylorová byla provdána za muže, který ve studiu seděl proti ní a namlouval myšáka Mickeyho. S Waynem Allwinem žila od roku 1991 do jeho smrti v roce 2009.

Rodačka z Cambridge ve státě Massachusetts se stala hlasem Minnie v roce 1986, když v konkurzu porazila přes 200 uchazeček. Jejím hlasem Minnie mluvila ve všech disneyovských projektech, ve filmu, televizi i zábavních parcích.

