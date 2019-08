RECENZE: Když Tarantino miluje Hollywood, je vše povoleno

Je poměrně obtížné napsat recenzi na Tenkrát v Hollywoodu, tak, aby nepadlo něco zásadního z příběhu, proto se budu držet pouhého povrchu. Teď už tedy k příběhu.

Ocitáme se v Los Angeles v roce 1969, kde našimi průvodci jsou bývalá hvězda televizního westernu z 50. let s uvadající kariérou Rick Dalton (Leonard DiCaprio) a jeho kaskadér, dlouholetý kamarád Cliff Booth (Brad Pitt). Dvojice nás provádí městem andělů a ukazuje, jak se především Hollywood změnil. Do toho na ulicích vyvakují členové komunity „Manson Family“. A zrovna Dalton má nechvalně znamého souseda, samotného Romana Polanského spolu s jehou krásnou manželkou Sharon Tate (Margot Robbie). Pokud se spojí dohromady jméno Tate a Charles Manson, jistá zápletka je na světě.

film Tenkrát v Hollywoodu | foto: Falcon

Bylo by bláhové si myslet, že právě o této události je tarantinova novinka. Celý film stojí na chemii a propracovanosti dvou ústředních herců, kteří se potýkají s podobnými útrapami. Hollywood totiž o ně nestojí jako dřív a existenční krize je chtě nechtě na místě. Tarantino do atmosféry pozdních 60. let vměstnal dobové záležitosti jako autokina, hnutí Hippies nebo třeba spaghetti western. Zároveň se dopouští tradičních filmařských motivů a odkazů spjatých s dobou a tím, co má Tarantino v oblibě. Vytvořil si tak pro sebe prostředí alternativní reality, v níž si hraje s historií a hlavně hollywoodskými mýty.

Nicméně už po několika minutách je zřetelný odklod od typických tarantinovských prvků. Nenacházejí se zde vypjaté konverzační scény, ani velké zvraty či nějak výrazný děj. Jde tu především o lásku ke kinematografii a ohýbání všeho možného od žánru až po fakta. Zde narážíme na jediný nedostatek snímku, a tím je nevyváženost daných scén. Zatímco některé jsou opravdu vybroušené až geniální, spousta z nich je buď příliš zdlouhává nebo pro celek zcela zbytečná. Naštěstí to na celkové stopáži čítající 162 minut není příliš vidět, neboť snímek uteče opravdu rychle.

film Tenkrát v Hollywoodu | foto: Falcon

Podíl na tom má nejen tarantinova schopnost vyprávět, ale také skvělý soundtrack, kamera Roberta Richardsona a v neposlední řadě herecké výkony. Kromě ústřední dvojice DiCaprio, Pitt se ve filmu objeví Margot Robbie, Tim Roth, Al Pacino, Emile Hirsch nebo Dakota Fanning, což je na Hollywood poměrně pestrá škála jmen. Někteří se na plátně objeví pouze na pár minut, jiní zase kvůli příběhu setrvají déle. Mistr má zkrátka celou situaci pod kontrolou a moc dobře ví, co chce svému divákovi sdělit.

I u devátého filmu se Tarantino nevyhnul kontroverzi. Ať už jde o nepřiměřenou odpověď jedné novinářce na festivale v Cannes, absence “většího počtu” mluvených scén s Margot Robbie nebo údajné zesměšnění osobnosti Bruce Lee. Z těchto záležitostí nám výplývá, že stále značná část společnosti nerespektuje svobodu uměleckého projevu a interpretuje si dílo podle svých měřítek či postojů. Obdobně činí tisk, který Tarantinovi dává různé nálepky jako misogyn, rasista, atp., podle nichž je souzena jeho tvorba.

film Tenkrát v Hollywoodu | foto: Falcon

Ať už bude divák hledět na mistrovu novinku jakkoliv, faktem zůstává, že se jedná o neskutečně působivý snímek, jehož kvality stupňují každým novým shlednutím. Zároveň se po Jackie Brown jedná o tarantinův nejcivilnější film, který má šanci zásáhnout velké množství diváků. Tentokrát v Hollywodu je slunnou vzpomínkou na šedesátá léta a ódou na zlatou éru americké kinematografie. Čím Tarantino završí svoji tvorbu?

Celkové hodnocení: 90 %

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Al Pacino, Julia Butters, Kurt Russell, Zoë Bell, Mike Moh, Damian Lewis, Luke Perry, Nicholas Hammond, Lorenza Izzo, Samantha Robinson, Rafał Zawierucha, Costa Ronin, Damon Herriman

Režie: Quentin Tarantino

Scénář: Quentin Tarantino

Kamera: Robert Richardson

USA / 162 minut / Komedie / Drama